RETROSCENA

Campo largo per la Schlein, campo minato per Lo Russo: manovre per stoppare il bis

Da Roma a Torino si infittiscono le voci e si moltiplicano gli incontri carbonari nel centrosinistra. La ricandidatura del sindaco è sempre più in bilico. I piani della segretaria dem, l'asse con Grimaldi, i veti di Appendino. E spuntano i primi nomi (Valle, Foglietta, Saracco)

Il campo largo affosserà Stefano Lo Russo. Almeno questo è quello che pensano (e sperano) i detrattori, piuttosto numerosi in città. In questi tre anni alla testa dell’amministrazione comunale il sindaco non ha certo brillato: il suo stile, sobrio fino all’anonimato, non ha acceso la scintilla, che quindi con i torinesi non è mai scoccata, e la città sembra non aver trovato nel suo primo cittadino un leader capace di incarnarne l’anima. La sua presenza è opaca, pallida e incolore, quasi sfuggente, e più che guidare pare galleggiare in un mare di buone intenzioni (“Dobbiamo pensare agli obiettivi strategici e al taglio dell’erba”) e poche realizzazioni concrete (l’erba continua a crescere e di piani sul futuro manco l’ombra). Eppure, non è sui risultati che Lo Russo si gioca la possibilità di un secondo mandato.

È vero, tutti gli rimproverano la scarsa empatia e l’assenza di carisma (un “travet” ligio al dovere ma privo di fantasia), gli rinfacciano il tratto altezzoso “alla Fassino, senza essere Fassino”, sempre sospettoso e asserragliato nel Palazzo dov’è circondato da pochi e selezionati affetti. Tuttavia, il vero e principale ostacolo non è il carattere e neppure il bilancio amministrativo, ma la politica.

Torino sul tavolo nazionale

Il problema, per Lo Russo, è che nel 2027 Torino andrà al voto non solo con quasi tutte le grandi città (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Venezia) ma che le elezioni amministrative verosimilmente coincideranno con quelle politiche. Snodo cruciale per il Pd e soprattutto per Elly Schlein che si è messa in testa di correre come candidata premier di tutta la coalizione di centrosinistra. E la “ostinatamente unitaria” segretaria katanga vorrà compattare tutto il fronte per lanciare la sfida a Giorgia Meloni.

Nelle mani di Elly

Il sindaco, con il suo zelo da primo della classe, sta facendo i salti mortali per ingraziarsi Elly: in un corteggiamento ostentato, l’ha scortata al recente Salone del Libro ostentando un’intimità che sa di disperata ricerca di protezione. Ma chi conosce il pragmatismo – o, secondo i più maliziosi, il cinismo (e la cattiveria) – della leader del Pd sa che non saranno certo quattro moine e un paio di abiure a distoglierla dai suoi piani. Lo Russo ha persino sposato i 5 sì al referendum della Cgil, seppur con impercettibili distinguo, così come ha cavalcato i diritti civili con una foga degna del pasionario Zan, su Askatasuna ha concesso tutto alle frange di sinistra a costo di alienarsi moderati e forze dell’ordine. Ma il sindaco agli occhi della Schlein è il frutto di quel muro che nel 2021 impedì l’intesa con i 5 stelle, in un braccio di ferro con il gruppo dirigente locale (all’epoca di maggioranza riformista) che rispedì a casa, con le pive nel sacco, Francesco Boccia e la premiata ditta Taruffi & Baruffi, i “messi” del Nazareno spediti a Torino per gestire la partita dell’accordo con i pentastellati.

Il niet di Appendino

E qui arriviamo all’oggi, anzi al domani. Difficile, se non impossibile che i 5 Stelle facciano scattare il semaforo verde a un’alleanza per Lo Russo, nemico decennale a parti inverse anche quando si sono ribaltati i ruoli. Per Chiara Appendino, poi, è indigesto quanto l’aglio per un vampiro, visto che ai tempi in cui i due battagliavano senza esclusioni di colpi in Sala Rossa l’ha persino trascinata in tribunale in una vicenda che poi si è rivelata una lite temeraria. E la parlamentare e vicepresidente del M5s sebbene su posizioni non del tutto collimanti con Giuseppe Conte ha il suo peso, come dimostrato alle ultime regionali quando è stato il suo niet a far saltare il banco dell’intesa. A peggiorare le cose, c’è il gelo con Giorgio Airaudo, segretario regionale della Cgil, che in privato non lesina critiche feroci a Lo Russo, arrivando persino a tessere lodi del governatore di centrodestra Alberto Cirio. E l’asse tra l’ex sindaca grillina e il sindacalista già parlamentare di Sel è solido e di lunga data (nel 2016 Airaudo candidandosi contribuì alla sconfitta di Fassino).

Un piano B

Con questi chiari di luna Lo Russo si è incamminato su un terreno accidentato pieno di buche, un vero e proprio campo minato. Perciò non solo sotto la Mole ma soprattutto a Roma si è iniziato a ragionare sulla possibile alternativa. E se l’ipotesi di Alessandro Barbero, lo storico glamour che “piace alla gente che piace”, nata davanti a un piatto di gricia in un’osteria della Capitale, pare accantonata anzitutto per l’indisponibilità del professore, altri nomi hanno iniziato a circolare nei conciliaboli in cui spiccano esponenti della sinistra interna al Pd con i vertici di Avs, da Marco Grimaldi a Nicola Fratoianni.

Ipotesi Valle (o Saracco)

L’intenzione di cambiare cavallo è così ferma che qualcuno avrebbe proposto di lanciare la candidatura di Daniele Valle, azzoppato alle scorse regionali a un passo dall’investitura. Quella del consigliere regionale, che nella geografia interna è collocato tra i cosiddetti riformisti all’acqua di rose e che nello striminzito inner circle di Lo Russo è l’unico di cui il sindaco si fidi un cicinin, sarebbe forse la soluzione meno indigesta per l’attuale inquilino di Palazzo Civico. Ovviamente accompagnata da un sostanzioso risarcimento (il solo scranno parlamentare non basterebbe). Va ricordato che nel 2021 in pieno psicodramma a fare il nome di Valle fu proprio il compagno Grim, precisamente con il (non) dichiarato obiettivo di sbarrare la strada a Lo Russo.

Inoltre, Valle ha notoriamente buoni rapporti con Grimaldi, con cui è stato per anni collega a Palazzo Lascaris, e ha coltivato nel tempo relazioni di collaborazione con la pattuglia pentastellata. Una mossa per seminare zizzania nell’orticello riformista, un diversivo per scompaginare i giochi in attesa di calare il nome “vero” – magari resuscitando Guido Saracco, l’ex rettore del Politecnico su cui nel 2021 Appendino e una fetta del Pd erano pronti a convergere? Chissà.

Ipotesi Foglietta

Intanto, ha iniziato a circolare anche il nome di Chiara Foglietta, esponente di quella sinistra Pd folgorata a suo tempo da Lo Russo e ampiamente ricompensata con un super assessorato. Il ruolo di pioniera della battaglia per il riconoscimento dei figli di coppie lesbiche concepiti con la procreazione assistita è una benemerenza agli occhi di Schlein. E non va dimenticato che nel 2018 quando Foglietta e la sua compagna dell’epoca si recarono all’Anagrafe per registrare il piccolo Nicolò a firmare l’atto fu proprio Appendino.