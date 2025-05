Malvicino,6 aspiranti sindaci per 78 abitanti e affluenza al 25%

C'è un piccolo centro in Piemonte che conta sei aspiranti sindaci su 78 abitanti ed è pure in controtendenza rispetto all'attaccamento al voto manifestato nel resto d'Italia: a Malvicino, in provincia di Alessandria, dove si tengono le amministrative, alle 12 si sono presentati alle urne in 21, quantità che corrisponde al 25.3% degli aventi diritto a fronte di una media nazionale (in calo) del 13.55%. Anche la quantità dei sindaci desta curiosità. La poltrona di primo cittadino è contesa dalla vicesindaca uscente, un'avvocata di 43 anni della vicina Acqui Terme a capo dell'unica lista composta da persone del territorio, e da altri cinque candidati, che però sono tutti originari di altre regioni italiane. Gli aspiranti consiglieri sono in tutto 54. Dal Municipio fanno sapere che gli aventi diritto al voto sono 83. Di questi, 69 abitano stabilmente a Malvicino, 12 all'estero e 2 sono iscritti all'Aire (anagrafe italiani residenti all'estero) che hanno chiesto di partecipare. La tornata elettorale è stata anticipata per la morte, il 26 dicembre 2024, del sindaco Francesco Nicolotti.