Cade in un fiume nel Vco, morto 50enne

Un uomo di circa 50 anni è morto dopo essere caduto nelle acque del fiume Toce, nel Verbano-Cusio-Ossola, all'altezza degli Orridi di Uriezzo. Per individuare e recuperare il corpo i soccorritori hanno impiegato alcune ore. Una persona che era con lui, e che era riuscita ad aggrapparsi a delle rocce, è stata invece tratta in salvo. All'intervento, nella zona chiamata 'Marmitte dei giganti', in valle Antigorio, hanno preso parte soccorso alpino con la squadra forre, vigili del fuoco e guardia di finanza.