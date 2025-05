Presidio permanente Pro Pal a Torino, "vogliono sgomberarci"

Dopo sei giorni il gruppo di simpatizzanti per la causa palestinese raccolti in presidio permanente a Torino nella centralissima piazza Castello ha ricevuto dalle forze dell'ordine la richiesta di sciogliersi. E' quanto segnalano all'ANSA gli stessi attivisti. "Siamo qui in maniera del tutto pacifica - spiegano - con le tende dove pernottiamo e una bandiera di 11 metri della Palestina. E' un'iniziativa del tutto pacifica. Tanta è la gente che, passando, ci ringrazia per il nostro impegno. Ieri la polizia locale e oggi altre due persone, pensiamo della questura, ci hanno detto di lasciare la piazza". I presidianti, attualmente, sono quattro giovani studenti della scuola Holden.