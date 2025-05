Opi Torino, situazione critica senza infermieri non c'è salute

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino lancia l'allarme: "La situazione è critica. Senza infermieri non c'è salute". Un appello forte alle istituzioni, davanti a una crisi strutturale che, secondo l'Opi, rischia di compromettere la qualità dell'assistenza sanitaria. "Non solo la carenza di infermieri, ma anche la scarsità di personale di supporto all'interno degli staff assistenziali rappresenta un problema serio - afferma Ivan Bufalo, presidente dell'Opi Torino -. La realtà quotidiana dei nostri professionisti è segnata da una cronica mancanza di valorizzazione delle competenze, turni di lavoro estenuanti, ferie incerte, riposi non rispettati e prestazioni aggiuntive dal valore economico del tutto inadeguato. A tutto ciò si aggiunge la scarsa adozione di modelli organizzativi innovativi". L'Ordine denuncia anche un crescente disagio psicofisico degli operatori e un clima di frustrazione destinato, nel medio periodo, a spingere sempre più persone fuori dalla professione. Per affrontare l'emergenza, l'Opi chiede "l'apertura urgente di un confronto strutturale con le istituzioni", con l'obiettivo di rafforzare l'accesso alla formazione, migliorare le condizioni organizzative e creare ambienti di lavoro sostenibili e sicuri. "È necessario valorizzare la professionalità degli infermieri e metterli nella condizione di agire nel pieno rispetto delle norme", aggiunge Bufalo. "Sostenere oggi la responsabilità degli infermieri - conclude l'Ordine - significa anche dare voce alla loro fatica e preoccupazione. Difendere la professione significa difendere il diritto alla cura per tutti".