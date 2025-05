Nasce a Torino la "Casa dell'ingegneria" nella Palazzina Geisser

La Palazzina Geisser di corso Trento, del Politecnico di Torino, diventerà la nuova 'Casa dell'ingegneria'. Lo prevede l'accordo siglato nei giorni scorsi tra l'Ateneo, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e la sua Fondazione. L'intesa prevede la concessione in sublocazione degli spazi al piano terra, al primo piano e nel giardino dell'edificio. La struttura ospiterà la nuova sede legale di Ordine e Fondazione, oltre a momenti formativi e iniziative rivolte alla comunità degli ingegneri torinesi. "il Politecnico di Torino conferma il proprio impegno a rafforzare i legami con le realtà professionali e produttive del territorio, valorizzando il ruolo dell'università come motore di crescita, innovazione e sviluppo sociale - dichiara il rettore Stefano Paolo Corgnati -.Attraverso questa iniziativa, il nostro Ateneo intende ampliare le proprie attività e mettere a disposizione nuovi servizi per la comunità degli ingegneri della Provincia di Torino, contribuendo a dare un valore aggiunto alla formazione della categoria". Per Giuseppe Ferro, presidente dell'Ordine, "la firma rappresenta una chiara unione di intenti: valorizzare la figura dell'ingegnere nella collettività e rafforzare la comunità. Parallelamente ci auguriamo di concretizzare presto due importanti progetti: la realizzazione della laurea abilitante e l'istituzione a Torino di un'Alta Scuola di Formazione Tecnica della pubblica amministrazione". "L'intesa darà valore aggiunto alla formazione della categoria e degli studenti dell'Ateneo", aggiunge Raffaele De Donno, presidente della Fondazione.