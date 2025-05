Più stranieri nelle aziende, a Pinerolo "Identità connesse"

Le imprese italiane ricorrono sempre più a lavoratori stranieri. Nel 2023, il report annuale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato che il 35,1% delle aziende che hanno effettuato assunzioni ha impiegato almeno un lavoratore straniero. Su questi temi si concentra il convegno "Identità connesse", in programma giovedì 29 maggio a partire dalle 9:30 presso il Salone Cfiq di Pinerolo, promosso dalla Cooperativa Crescere Insieme e dal Consorzio Fiq, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Tra gli interventi in programma, anche quello di Thierry Stroppa, regional account manager di Cooperjob, che affronterà quattro momenti cruciali delle risorse umane - employer branding, onboarding, crossboarding e outboarding - illustrando strumenti e buone pratiche per un'accoglienza reale in azienda, a partire da gesti concreti. "Le persone migranti arrivano in Italia per ragioni diverse, spesso in condizioni difficili. Il lavoro è uno strumento potentissimo di integrazione, ma dev'essere reso accessibile: con un annuncio più chiaro, un affiancamento costante, una referenza scritta alla fine del percorso. Solo così il lavoro diventa davvero inclusivo", spiega Stroppa.