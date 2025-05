GLORIE NOSTRANE

Cairo adesso allunga il braccino, per farsi la villa nell'ex convento

Il presidente del Toro non scuce un euro per la squadra e al Corriere lima le unghie ai giornalisti, ma mette mano al portafogli per la nuova magione. Sorgerà nella natia Masio in Monferrato, sui ruderi di un antico monastero. Le carte già in municipio

Il braccino, proverbialmente corto, di Urbano Cairo pare destinato finalmente ad allungarsi. L’imprenditore piemontese di nascita, milanese d’adozione, ma che pare essere uscito dalla commedia Pignasecca e Pignaverde di Gilberto Govi, emblema dell’avarizia genovese, ha deciso di allentare i cordoni della borsa.

Sotto la pressione dei tifosi Urbanino finalmente scuce a favore del Toro, anziché predisporsi a vendere qualche giocatore? Macché. Mosso a compassione dai miseri compensi con cui il suo Corriere della Sera remunera, si fa per dire, stuoli di collaboratori, ha dato disposizione in via Solferino di decuplicare almeno quei dieci euro lordi a pezzo? Ma figuriamoci. Toccato nel cuore dal pur gelido Stefano Lo Russo che, in gran riservatezza, è giunto a fargli gli auguri di compleanno alla festa milanese, ha rotto gli indugi cogliendo l’occasione offertagli dal sindaco con il proposito di togliere le ipoteche sullo stadio Olimpico s’è convinto a investire sull’impianto dedicato al Grande Torino? Campa cavallo. Lui è Berluschino, mica Berlusconi.

Per scoprirne le mosse non c’è un cancello di Villa San Martino da osservarne i varchi del potere, ma in questo caso serve comunque volgere lo sguardo proprio al meno sfarzoso, per ora, buen retiro di Urbano. E alle sue origini. Che poi sono la stessa cosa. Abbazia, frazione di Masio, Monferrato alessandrino ai confini con l’Astigiano. Lì è nato il 21 maggio del 1957. Lo avrebbero battezzato col nome dell’illustre conterraneo Rattazzi, ma la carriera politica è ancora un “forse” nel futuro del patron del Toro. In quella veste, stretta come le tasche, lo hanno contestato pure lì a casa sua, dipingendo sui muri l’invito ad andarsene dalla guida della società granata. Non da lì, da Masio, per carità. Quando non gioca il Toro, i fine settimana sono nel borgo natìo. E sempre lì, finalmente, Urbanino ha deciso di allungare il braccino.

Prima che per mettere mano al portafogli, lo ha fatto per prendere carta e penna e scrivere una serie di richieste al Comune. Documenti, permessi, planimetrie, progetti. Insomma come a capita a tutti quando si tratta anche di aprire solo una finestra in più. Nel caso la questione è ben diversa. Lui vuole costruire una villa, che nei discorsi in paese è già un castello, dove ci sono i ruderi di un antico convento, poi trasformato in parte in asilo e, da anni preda della vegetazione.

Il luogo è stato acquistato anni fa dalla famiglia, ma solo ora il progetto di cui si vocifera da tempo, sta per incominciare a realizzarsi. Le carte per la magione sono già in municipio e il costo nei discorsi sulla piazza, lievitando già attorno ai tre milioni e più di euro. Tra Comune e tavolini dei bar spunta pure la prospettiva futura, l’attuale dimora al fratello Roberto e lui nella nuova, quanto misteriosa, residenza che sorgerà sui ruderi dell’antico convento. E poi, anche Villa San Martino sorge sulle vestigia di un monastero benedettino.