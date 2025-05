Piemonte mappa le aree produttive per attrarre investimenti

Il Piemonte crea un catalogo aggiornato di aree e immobili produttivi, già disponibili o dismessi ma recuperabili, pronti per essere destinati a nuove attività economiche. Si apre ufficialmente, con la possibilità di presentare la candidatura fino al 3 luglio, la manifestazione d'interesse per la mappatura delle opportunità insediative che, secondo una prima stima, conta oltre 3.500 ettari potenziali da recuperare. Obiettivo principale della Regione è infatti recuperare l'esistente evitando consumo di suolo. Possono essere candidate aree da almeno 5mila metri quadri e immobili produttivi con una Slp di almeno 1000 metri quadri e a presentare le candidature possono essere sia privati che enti pubblici. Sono inclusi sia i siti greenfield sia quelli brownfield, ovvero fabbricati e terreni industriali già urbanizzati anche se necessitano di bonifica o ristrutturazione. Dopo la raccolta dati le aree saranno classificate per destinazione d'uso, caratteristiche tecniche e accessibilità e in autunno sarà attivata una vetrina digitale interattiva rivolta ad operatori economici, investitori italiani ed esteri e al settore pubblico. "Con questa mappatura - sottolinea l'assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Tronzano - creiamo un catalogo di aree disponibili, contribuiamo allo sviluppo locale, valorizziamo l'utilizzo di aree esistenti senza consumo di suolo, rendiamo più facile, per chi cerca un insediamento produttivo, individuarlo". A sostenere il lancio del bando, evidenziando la sua strategicità, Alessandro Battaglia (Confindustria Piemonte), Roberto Cotterchio (Confapi Piemonte), Giorgio Felici (Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane del Piemonte) e Paolo Bertolino (Unioncamere Piemonte).