Lo Russo, "sentenza famiglie arcobaleno è dirompente"

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sui figli di due mamme "l'avvocatura del Comune sta studiando il tema della retroattività della sua applicazione, ma visto che la Corte ha stabilito che il diritto del minore si applica dalla nascita la cosa appare probabile. Ed è anche in corso la valutazione se e come la trascrizione possa essere svolta agli sportelli anagrafici in autonomia dal personale dell'anagrafe". Ad annunciarlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nelle comunicazioni al Consiglio comunale su quello che ha definito "un fatto politicamente molto rilevante e una sentenza dirompente che afferma come preminente l'interesse del minore ad avere due genitori". Il sindaco ha poi ribadito che, in base ai principi di questa sentenza "è possibile riprendere da subito le trascrizioni anagrafiche senza dover attendere il legislatore", ricordando che "tale possibilità al momento è limitata al caso delle coppie femminili". Sottolineando, infine, che "questa sentenza sgombra il campo da qualunque ambiguità", Lo Russo ha ringraziato l'ex sindaca Chiara Appendino "che per prima ha avviato questa pratica con coraggio e lungimiranza e ha aperto la strada. Oggi - ha concluso - riaffermiamo con forza che Torino è in prima fila nella difesa dei diritti e dell'uguaglianza dei bambini e delle famiglia".