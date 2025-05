ACCADEMIA

Unito alle urne senza pathos. Triello nella corsa a rettore

Mercoledì e giovedì si vota per eleggere il successore di Geuna. Caterina in vantaggio nel suo dipartimento, Scomparin punta su medici e precari. Prandi la spunterà tra i due giuristi litiganti? Ultimi confronti tra candidati che non scaldano gli elettori

Ultime ore di campagna elettorale per i tre candidati a Rettore dell’Università di Torino. Mercoledì 28 e giovedì 29 circa 5000 aventi diritto tra docenti, ricercatori, rappresentanti degli studentix e personale tecnico-amministrativo dell’ateneo sono chiamati a votare (in modalità telematica) per eleggere il successore di Stefano Geuna. E per la prima volta in oltre 600 anni di storia potrebbe essere una donna. Su tre candidati infatti, due di loro – la giurista Laura Scomparin e la chimica Cristina Prandi – sono donne (ed entrambe hanno rivestito la carica di vice rettrice), mentre l’unico uomo in corsa è un altro leguleio, l’ex direttore del dipartimento di Giurisprudenza Raffaele Caterina. Il confronto di oggi tra i tre candidati, alla Cavallerizza Reale di via Verdi, segna l’atto conclusivo di una corsa mai come questa volta imprevedibile: non c’è un vero favorito, ognuno di loro ha le carte in regola per vincere, ma questo lo si deciderà con ogni probabilità al ballottaggio, in programma il 25 e 26 giugno, mentre qualora al primo turno non partecipasse almeno il 50% degli aventi diritto, ci sarebbe un secondo turno, da tenersi l’11-12 giugno.

Caterina vantaggio in casa sua, Scomparin a medicina

Due candidati su tre – Caterina e Scomparin - vengono dal dipartimento di Giurisprudenza. Il primo, considerato il più moderato del terzetto, vicino a Comunione e Liberazione, sembra raccogliere maggiormente il favore dei suoi colleghi giuristi, con un consenso stimato intorno al 65-70%. Ma Scomparin ha un asso nella manica: il suo candidato prorettore Luca Brazzi, direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia e nome di punta nei corridoi delle Molinette. Con la sua scelta punta a conquistare i voti del dipartimento sanitario, che da solo vale quasi un quarto dell’elettorato. Caterina dal canto suo ha puntato sulla dottoressa Paola Sacchi, docente del dipartimento di veterinaria, per un ritorno a una gestione “tradizionale”, più distante dalla visione eclettica che ha contraddistinto i sei anni di Geuna, che hanno visto un’esplosione del numero dei corsi di studio e degli insegnamenti a contratto. Inversione dei ruoli invece per Cristina Prandi, che da candidata “scientifica” ha puntato su un prorettore umanista: lo storico Gianluca Cuniberti, ordinario di Storia greca, che potrebbe intercettare i voti di Palazzo Nuovo. Con un assetto così equilibrato, a tirare la volata a Scomparin potrebbe essere il “semi endorsement” del Coordinamento UniTo, spazio che raccoglie ricercatori precari, studenti e dottorandi, che sul proprio blog ha espresso apprezzamento per la docente di diritto processuale penale: “Ha dimostrato consapevolezza delle nostre battaglie e una conoscenza approfondita della storia dell’Università”, si legge. In una sfida così tesa anche una presa di posizione di questo tipo potrebbe fare la differenza.