IL VOTO SOTTO LA LANTERNA

Genova per noi... con la Salis.

Vittoria del campo larghissimo

L'ex olimpica di lancio del martello sconfigge al primo turno Piciocchi, l'ex vice di Bucci. Coalizione da Azione fino ad Avs, ma i Cinquestelle non brillano più. Il cambio a Tursi e il futuro visto dal Piemonte. Lo Russo: "Due città molto legate" (anche da Iren)

Il martello lanciato da Silvia Salis, l’ex olimpica votata alla politica, vola su Genova sospinto da un preannunciato consenso e atterra segnando il record in quel campo largo fattosi larghissimo nella città stretta tra i monti e il mare.

Una vittoria quella che porta alla guida del capoluogo ligure la figlia del custode del campo di atletica, iscritto al Pci quando insieme alla falce il martello era ben più di un simbolo nella città dell’Italsider e di Guido Rossa, preannunciata da una sconfitta. Quella che, cocente nella Superba, sarebbe costata l’elezione a governatore della Liguria al suo predecessore a Palazzo Tursi Marco Bucci, se non gli fossero giunti in soccorso i voti del centrodestra dal resto della regione.

Il duello con Pietro Piciocchi, vice e poi reggente di Bucci, aveva l’esito scontato. Decisamene meno la capacità dell’ex numero due del Coni, investita da Elly Schlein quale futura dogaressa di una Repubblica agitata come il suo mare, di tenere insieme fino alla fine una coalizione che va da Italia Viva e Azione fino ad Avs oltre al suo partito e i Cinquestelle.

L'onore delle armi

Quando a metà pomeriggio il centrodestra riconosce la sconfitta con il coordinatore di Vince Liguria, Matteo Campora che ammette come "i dati in maniera abbastanza chiara ci dicono che Silvia Salis sarà il nuovo sindaco di Genova”, lo scrutinio è a un terzo sul totale delle sezioni. Ma già basta per vedere i vari pesi nel campo larghissimo che sta sotto la Lanterna. Il Pd sta al 30% con tutte le condizioni per crescere ancora durante lo spoglio, la lista Silvia Salis sindaca è all’8,60%, superando il 7,10% di Avs ma anche e più ancora il M5S al di sotto del 6%.

“Grande vittoria a Genova, viva la sindaca. Brava Silvia, ora tocca a te riaccendere le stelle”, scrive sui social Matteo Renzi che nella passata consigliatura era stato in maggioranza con Bucci. Per il segretario del Pd genovese Simone D’Angelo “Sono dati che segnano una richiesta forte di cambiamento da parte dei cittadini”. Stefano Bonaccini, unendo il successo genovese con quello di Ravenna, parla di “straordinarie vittorie”.

Da De Andrè a Berlino

Lei, agli sgoccioli della campagna elettorale, aveva quasi infranto un tabù. “Genova deve andare oltre De Andrè” nonostante la sua Via del Campo (largo), spiegava toccando corde profonde e tasti delicati, annunciando Berlino come suo modello. C’è invece tanto Paolo Conte, ben più di “Giuseppi” nello sguardo che dal confinante Piemonte si volge al nuovo corso genovese. Cosa sarà, Genova per noi, con Salis a Tursi e, da lì, in tutti quei tavoli che legano e talvolta dividono due delle tre città che un tempo formavano il GeMiTo, adesso in un anagramma dell’acronimo danno corpo al MiToGeNo, dove l’aggiunta di Novara accresce il Piemonte, ma sposta tutto un po’ più verso la Lombardia in un rinnovato passaggio a Nord Ovest?

“Davvero felice di poter celebrare questo risultato” si dice il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che, con i suoi non pochi problemi legati alla sua ricandidatura manda a dire alla neocollega quanto “Torino e Genova sono profondamente legate” e “fin d’ora dico che noi ci siamo, che Torino c’è per costruire insieme politiche più forti per i nostri territori”.

Annuncia un incontro a breve, Lo Russo. E certo le occasioni non mancheranno. D’ora in avanti il terreno forse di maggior interesse tra le due città, ovvero la compartecipazione, insieme al Comune di Reggio Emilia guidato dal dem Marco Massari, come pesanti azionisti istituzionali di Iren, torna ad essere un monocolore Pd. Un assetto che, sulla carta, dovrebbe facilitare i rapporti non sempre distesi negli ultimi tempi tra il capoluogo ligure e quello piemontese sul fronte del colosso dell’energia.

Il fronte del porto

E poi c’è quel fronte del porto, con la logistica e le banchine asciutte in terra allobroga che tanto servono allo scalo genovese fortunatamente saturo di container e quelle montagne avare di spazi per ospitarli. Il Piemonte, come Regione, ben più di quanto non possa fare Torino guarda oltre l’Appennino non scartando l’idea, cara al governatore Alberto Cirio, di non restare semplice partner nelle strategie portuali, ma possibilmente di avere un posto nella stessa Port Authority di Palazzo San Giorgio.

Un proposito non inviso a Bucci nel suo scagno di Piazza de Ferrari. Tutto questo fino a ieri, quando a Tursi c’era il suo reggente e poco o nulla era cambiato dal trasloco in Regione. Adesso anche questa partita si riapre con schemi e giocatori diversi. Il tonfo del martello lanciato dalla Salis deve ancora produrre tutte le vibrazioni. Ben oltre il campo largo e pure l’Appennino.