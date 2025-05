Auto, Stellantis: quota di mercato torna a salire al 17,3%

"I risultati di aprile in Europa confermano che il Gruppo è sulla strada giusta per recuperare il terreno perduto. Per la prima volta nell'anno abbiamo raggiunto, con il 17,3% (+ 0,1 punti percentuali rispetto ad aprile 2024), una quota mercato totale UE30 superiore a quella di un anno fa. Confermata inoltre la leadership nel segmento delle vetture ibride (15,1%, +4,7 punti), già evidenziata al termine del primo quarter. Resta solidissima la leadership nel mercato dei veicoli commerciali e sul mercato totale di Francia, Italia e Portogallo". E' quanto dichiara un portavoce di Stellantis commentando i risultati del mese di aprile in Europa. "Come già sottolineato da Luca Napolitano, Commercial Operations Officer per Stellantis" prosegue, "il ritorno a una performance positiva in termini di quota mercato 'è confortata dal trend positivo della raccolta ordini che procede a pieno ritmo e dalla conferma della nostra leadership in un segmento strategico come quello delle vetture ibride, atte ad agevolare la transizione alla mobilità elettrica'". A metà maggio la raccolta ordini ha superato 1.000.000 di unità, grazie anche al contributo di Citroën C3/Aircross che ha sfiorato le 100.000 unità e Peugeot 3008 con circa 50.000. Nei veicoli vommerciali Stellantis Pro One in aprile si conferma al primo posto col 31,1% di quota (+2,3 punti) e numero uno in 8 dei 10 mercati maggiori.