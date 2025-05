LA SACRA RUOTA

Auto in (leggera) ripresa, Tesla crolla. Stellantis cala ancora ma è ottimista

Nel quarto mese del 2025, Acea segnala una crescita in Europa dell'1,4% su base annua. La quota delle vetture elettriche a batteria si è attestata al 15,3%, ancora lontana dal livello previsto. Musk dimezza le vendite: -52,6%. Elkann si consola col -0,5%

Rimbalzano ad aprile le immatricolazioni di nuove auto nell’Unione europea, con un aumento dell’1,3% su base annua, mostrando segnali di ripresa nonostante il contesto economico globale imprevedibile in corso. Stellantis cala dello 0,5 ma mantiene la medesima quota di mercato, 15,4%: un dato letto con ottimismo dalla casa guidata da John Elkann che parla di “strada giusta per recuperare il terreno perduto”.

La quota di mercato delle auto elettriche a batteria si è attestata al 15,3%, ancora lontana dal livello previsto. I veicoli ibridi hanno registrato un’impennata, conquistando il 35,3% del mercato e rimanendo la scelta preferita dai consumatori dell’Ue. Nel frattempo, la quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel è scesa di nuovo al 38,2%, in calo rispetto al 48,4% dello stesso periodo nel 2024.

La crescita in Paesi chiave

Tre dei quattro mercati più grandi dell’Ue, che rappresentano il 63% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato una solida crescita: Germania (+42,8%), Belgio (+31,3%) e Paesi Bassi (+6,4%). La Francia ha registrato, invece, un calo del 4,4%, nonostante la ripresa registrata in aprile. Nel frattempo, la quota di mercato complessiva delle auto a benzina e diesel – spiega l’Acea – è nuovamente scesa al 38,2%, rispetto al 48,4% registrato nello stesso periodo del 2024.

Una scossa all’elettrico

“La quota di veicoli elettrici a batteria sta lentamente prendendo slancio, ma la crescita rimane graduale e disomogenea nei paesi dell’Ue”, afferma Sigrid de Vries, direttore generale dell’Acea. “Affinché i veicoli elettrici a batteria diventino una scelta diffusa, è essenziale che i governi continuino a implementare le condizioni abilitanti necessarie, come incentivi all’acquisto e fiscali, infrastrutture di ricarica e prezzi dell’elettricità. La costante popolarità dei veicoli ibridi tra i consumatori dimostra anche il merito di mantenere un approccio tecnologicamente neutrale nella transizione verso una mobilità a zero emissioni”.

Colpo di Tesla

Prosegue, intanto, il crollo delle vendite Tesla in Ue. Secondo i dati Acea, infatti, le immatricolazioni della casa automobilistica di Elon Musk ad aprile sono calate di oltre la metà (-52,6%) passando da 11.540 a 5.475 in un anno, con una quota di mercato che scende dall’1,3 allo 0,6%. Da inizio 2025 le Tesla vendute sono state 41.677, il 46,1% in meno rispetto allo stesso quadrimestre del 2024, con la quota di mercato che scende dal 2,1 all’1,1%.

L’ottimismo di Elkann

Stellantis ha immatricolato in Europa Occidentale nel mese di aprile 165.826 auto, in calo dello 0,5% sullo stesso mese del 2024, con la quota invariata al 15,4%. Nei primi quattro mesi dell’anno le immatricolazioni del gruppo sono 691.121, il 9,6% in meno dello stesso periodo dell'anno scorso e la quota al 15,5 % contro il 17,1% del primo quadrimestre 2024.

“I risultati di aprile in Europa confermano che il gruppo è sulla strada giusta per recuperare il terreno perduto – afferma un portavoce –. Per la prima volta nell’anno abbiamo raggiunto, con il 17,3% (+0,1% rispetto ad aprile 2024), una quota mercato totale Ue30 (PC + CV) superiore a quella di un anno fa. Confermata inoltre la leadership nel segmento delle vetture ibride (15,1%, +4.7pp vs. aprile 2024), già evidenziata al termine del primo quarter. Resta solidissima la leadership nel mercato dei veicoli commerciali e sul mercato totale di Francia, Italia e Portogallo”.

Mercato in stagnazione

Il mercato dell’auto dell’Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk) chiude il primo quadrimestre dell’anno in “sostanziale stagnazione”. È quanto evidenzia il Centro studi Promotor commentando i dati di Acea. In aprile le immatricolazioni sono state 1.077.186 con un calo dello 0,3% su aprile 2024. Nel primo quadrimestre le immatricolazioni sono state invece 4.459.087 con un calo dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2024.Il calo del mercato auto europeo è “decisamente più consistente” rispetto al 2019: nel primo quadrimestre 2025 è pari, infatti, al 18,8%, sottolinea Promotor.

Nei cinque maggiori mercati dell’Europa Occidentale la contrazione più forte rispetto ai livelli ante-crisi si registra in Francia (-26% sul 2019), seguita da Germania (-23,8%), Regno Unito (-18,7%), Italia (-18,2%) e Spagna (-13,4%). Il forte calo delle vendite rispetto alla situazione ante-crisi è dovuto in particolare, alla transizione energetica che ha indotto molti automobilisti a rinviare l’acquisto di una nuova auto, ma anche e soprattutto per i forti aumenti dei prezzi. Molti automobilisti proprietari di auto che in tempi normali sarebbero state sostituite rinviano la sostituzione o sostituiscono la propria auto con un’auto usata di più recente immatricolazione. Questa situazione ha fatto sì che rimanessero in esercizio anche auto usate che in tempi normali sarebbero state rottamate con tutto quello che di negativo ne consegue per la sicurezza e per l’inquinamento ambientale.

A fronte di questa situazione non si può, poi, certo dire che siano stati fatti significativi passi avanti nella elettrificazione. La quota dell’elettrico sulle immatricolazioni in Europa Occidentale del periodo gennaio-aprile 2025 è ancora molto lontana dagli obiettivi e si aggira sul 17% con notevoli differenze tra paese e paese. In testa alla graduatoria tra i maggiori mercati nel quadrimestre troviamo il Regno Unito (20,7% di quota di elettrico), seguito da Francia (18,2%), Germania (17,5%), Spagna (6,9%) e, fanalino di coda, dall’Italia (5,1%). “Considerando questi dati – afferma Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor – raggiunti con incentivi generosi e anche con forti sconti, non appare certo a portata di mano la possibilità dell’integrale conversione all’elettrico del parco circolante dell’Europa Occidentale. E ciò anche perché il divieto di immatricolare nuove auto con motori a combustione interna dal 2035 incontra sempre meno il favore del pubblico”.