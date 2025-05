Il Giro d'Italia arriva a Biella, aziende tessili aperte

Dopo il successo della prima edizione, torna anche quest'anno il Giro d'Impresa Biella. Unione Industriale Biellese, attraverso la sezione turismo e cultura, valorizza le aziende proponendo loro di far visitare la propria realtà al pubblico in occasione del Giro d'Italia 2025, nelle giornate del 30 e 31 maggio, con la partenza della 19/a tappa Biella-Champoluc. Il 'Giro d'Impresa' è un'iniziativa di turismo industriale che nasce per valorizzare la cultura di impresa del territorio. Nei due giorni sarà possibile visitare le aziende, i musei e gli archivi d'impresa che aderisco alla manifestazione.