Urso, crisi risolte salvaguardando stabilimenti e occupati

"In poche settimane altri casi dimostrano la forza del Made in Italy e la capacità di trasformare delle crisi in opportunità. Abbiamo risolto ieri il caso Dema nel settore aerospazio, in crisi dal 2009, e pochi giorni prima Diageo in Piemonte. Abbiamo raggiunto poi una intesa di grande livello con Beko che segna la riscossa dell'elettrodomestico italiano, di Berco in Emilia-Romagna e in Veneto, per la quale abbiamo evitato i licenziamenti. Tutti i casi di crisi che abbiamo affrontato in questi anni li abbiamo risolti salvaguardando gli stabilimenti e gli occupati. Noi siamo il governo del fare, noi sappiamo quanto importante sia il lavoro". Lo ha affermato, a quanto si apprende, il ministro delle Imprese Adolfo Urso al Tavolo La Perla tenutosi stamattina a Bologna.