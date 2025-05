Dia, nel 2024 confiscati alle mafie beni per 160 milioni

Sequestri di beni per un valore di oltre 93 milioni e confische per quasi 160 milioni di euro. Sono i risultati delle attività concluse dalla Direzione investigativa antimafia nel 2024 e illustrate nella Relazione pubblicata oggi. In particolare, alla criminalità organizzata siciliana sono stati confiscati beni per oltre 104 milioni mentre a quella campana i sequestri ammontano a 56,7 milioni. Sono 53 le attività investigative concluse nel 2024 e 309 i provvedimenti restrittivi eseguiti.