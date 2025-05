Mediobanca, Veneto si conferma prima regione vinicola

Il Veneto si conferma la prima regione vinicola d'Italia, concentrando un quarto dei quantitativi di vino italiano prodotto. Un primato che si riflette anche sul valore che supera il 20% del totale nazionale. E' quanto emerge dall'indagine dell'area studi Mediobanca sul settore vinicolo in Italia. A seguire la Puglia, con un volume pari al 16,1% del totale, valore 12,6%. Per Piemonte e Toscana il peso in volume, compreso tra il 4 e il 5% del totale, raddoppia in valore e per entrambe le regioni è prossimo al 10% di quello italiano; di contro, la Sicilia è la regione con il maggiore distacco della quantità rispetto al valore. Il Veneto guida anche le esportazioni, più del 35% dell'export italiano doppiando il Piemonte e la Toscana ferme al 15% ciascuna. I primati regionali emergono anche dai bilanci delle aziende: Grandi esportatori i produttori piemontesi (63% del fatturato), toscani (59,5%) e abruzzesi (58,7%). Per Roe brillano Puglia e Lombardia (6,6% in entrambi i casi); quest'ultima eccelle anche in termini di Ebit margin (seconda posizione con il 10,9%). Nel 2024 sono in crescita soprattutto le imprese friulane con +8,2% le vendite complessive e +7,1% oltreconfine) e toscane (+2,3%; +4,6%). Ottimismo per il 2025 per le aziende abruzzesi con vendite complessive +7,5%. L'assetto proprietario del settore vinicolo italiano resta fortemente ancorato alla dimensione familiare: il 65% del patrimonio netto è infatti detenuto da famiglie, quota che sale all'81,5% se si considerano anche le cooperative. Gli investitori finanziari partecipano al 10,7% dei mezzi propri, banche e assicurazioni per il 5% e fondi di private equity per il 4,1% del patrimonio netto.