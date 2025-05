AMMINISTRATIVE

Sindaca da plebiscito in Piemonte: 100% di voti per la Manfrinetti

Tutti in visibilio per la Salis ma il suo 51% che l'ha portata a trionfare a Genova fa un baffo all'unica candidata in corsa per Malvicino, nell'Alessandrino votata all'unanimità. A Orta San Giulio il nuovo primo cittadino eletto ha sbaragliato l'astensionismo

Vincere con il 100% dei voti. Forse il sogno proibito di molti candidati sindaco nei comuni italiani. A Cristina Manfrinetti, vicesindaca uscente di Malvicino, piccolissimo comune dell’Alessandrino con 83 aventi diritto al voto, è riuscito. A Malvicino non mancavano i candidati: erano sei, tutti provenienti da fuori provincia. Le elezioni seguivano la scomparsa dell’ex sindaco Francesco Nicolotti. Alle urne si sono recati in 63, quasi tutti i 69 residenti effettivi. In 62 hanno votato per Manfrinetti, avvocata 43enne. L’unica scheda non a suo favore è stata dichiarata nulla.

Tra gli altri comuni al voto, spicca Orta San Giulio (provincia di Novara), dove Giorgio Angeleri è il nuovo sindaco. Era l’unico candidato e ha dovuto affrontare il vero avversario: l’astensionismo, sostenuto dall’ex sindaca Elisabetta Tromellini, promotrice del non voto. Per essere eletto, serviva il 40% di affluenza. Alla fine, ha votato il 52,09% degli aventi diritto, in calo rispetto al 55,06% delle scorse elezioni, ma sufficiente.

Ce l’hanno fatta anche Sergio Costamagna a Morozzo e Francesco Lombardo a Sanfront, entrambi in provincia di Cuneo, sempre in corsa contro l’astensionismo. Curiosità a San Giacomo Vercellese, dove si sono sfidati ben nove candidati sindaco. A spuntarla è stato Roberto Panattaro, con la sua Lista Civica San Giacomo Vercellese, ottenendo un impressionante 77,3% dei voti.