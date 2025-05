SANITÀ

Le Università occupano i reparti. Ospedalieri sul piede di guerra

Nelle strutture pubbliche la fanno sempre più da padrona gli atenei. Sotto la "nobile" motivazione della didattica spesso si nascondono giochi di potere. Così si assicurano le nomine dei primari e i baroni piazzano i loro protetti. Protesta dei sindacati. I casi in Piemonte

Un’occupazione sempre più aggressiva degli ospedali da parte dei medici universitari. A denunciare con forza un fenomeno, cresciuto notevolmente negli ultimi anni, sono tutti i sindacati dei camici bianchi dipendenti dal servizio sanitario.

Si sentono, in molti casi non senza solide ragioni, minacciati dall’avanzata dei colleghi degli atenei che stanno occupando sempre più spazi professionali e ruoli di potere. La chiave per spalancare le porte agli universitari, chiudendola sempre più spesso agli ospedalieri, è la clinicizzazione delle strutture pubbliche o, comunque, di una seri di raparti.

Le nomine dei primari

L’ingresso massiccio delle Università nel sistema sanitario pubblico porta con se tutta una serie di riconosciuti vantaggi clinici e scientifici, ma anche conseguenze pesanti per chi ha scelto di percorrere la sua carriera al di fuori degli atenei e si ritrova chi arriva da lì a ricoprire incarichi decisi non per concorso, bensì dai rettori e dai vertici delle scuole universitarie.

“Sempre più frequentemente assistiamo all’ampliamento delle attività didattiche in reparti o intere strutture sanitarie, sulla base di accordi siglati tra atenei e Regioni. E questo avviene anche in ospedali e reparti che talvolta non hanno neppure i numeri o la casistica necessari a giustificare la presenza dell’Università”, denunciano in una nota congiunta i sindacati Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed e la società scientifica dei chirurghi ospedalieri Acoi.

Medici di serie B

“Ci rifiutiamo di vedere condannati i medici ospedalieri a dover cedere spazi e competenze all’Università, relegandoli in una riserva del servizio sanitario nazionale poveri e per i poveri, lasciando ad altri il lusso della formazione e dell’assistenza nei settori ad alta specializzazione”, sostiene Pierino Di Silverio, segretario nazionale di Anaao-Assomed.

I sindacati chiedono “un intervento deciso per rendere il rapporto tra Università e servizio sanitario nazionale meno conflittuale e più rispettoso dei reciproci fini istituzionali”. La clinicizzazione è pratica, ormai, sempre più diffusa in tutto il Paese e spesso le Regioni la presentano come un vanto, un risultato importante da ostentare, senza considerare le criticità che un approccio talvolta aperturista verso l’ingresso delle Università negli ospedali può comportare.

Il caso del Mauriziano

In Piemonte un paio d’anni fa aveva fatto discutere la vicenda della trasformazione in universitario del reparto di Reumatologia del Mauriziano di Torino. Un cambiamento inserito già nel 2021 nell’atto aziendale, ma che all’inizio del 2023 ancora non aveva visto attivata la scuola di specializzazione. Nel frattempo, però, il direttore l’Università lo aveva nominato, affidando la scuola ad Annamaria Iagnocco. La vicenda aveva portato anche a un durio confronto tra l’allora assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi e il rettore Stefano Geuna, con la prospettiva di annullare tutto. Alla fine poi la scuola sarebbe partita e le polemiche rientrate.

Anche in quell’occasione non era mancato l’allarme di Anaao-Assomed che aveva parlato di una “strisciante clinicizzaizone” che anche sul territorio piemontese si andava diffondendo in maniera crescente. Tanto che lo stesso sindacato è più volto ricorso al Tar per casi simili a Biella e Vercelli, così come ad Alessandria. Per il capoluogo mandrogno si è addirittura giunti alla fine del 2023 a qualificare, con un atto del consiglio regionale su proposta della giunta, il Santi Antonio e Biagio – Cesare Arrigo come azienda ospedaliera universitaria, legandola ancor più all’Università del Piemonte Orientale.

Legami, quelli tra atenei e ospedali, che per i sindacati dei medici devono essere gestiti con grande attenzione e rigore, tanto più, come sostiene Guido Quici, presidente di Cimo-Fesmed,” in un momento di particolare crisi dei medici ospedalieri, costretti a lavorare in condizioni inaccettabili per far fronte alle gravi carenze di personale con il rischio che queste situazioni spingeranno sempre più colleghi ad allontanarsi dal servizio sanitario nazionale”.