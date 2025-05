Nallo (Iv), Genova dimostra che uniti si vince

"Il bellissimo risultato che arriva da Genova ci dimostra che uniti si può vincere. Ma servono idee chiare, una proposta politica seria e un candidato credibile". Così la consigliera regionale Vittoria Nallo (Stati Uniti d'Europa per il Piemonte), intervenendo a un evento pubblico promosso ad Alessandria da Domenico Ravetti (Pd) e Pasquale Coluccio (M5s), al quale ha partecipato anche la consigliera regionale Alice Ravinale (Avs), durante il quale si sono confrontate tutte le forze di opposizione in Consiglio regionale. "La presenza di tutte le forze progressiste - ha sottolineato Nallo - è la dimostrazione che il centrosinistra può e deve lavorare per presentarsi compatto e offrire un'alternativa concreta a un centrodestra che non intende realmente governare questa Regione, ma continuare a fare campagna elettorale sulle spalle dei cittadini, in particolare dei più fragili". "Dobbiamo concentrarci - ha affermato - sui temi che ci uniscono: sanità, diritto all'abitare, pari opportunità. Solo così potremo riconquistare la fiducia dei cittadini".