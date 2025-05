Biella, evade dai domiciliari per mangiare un kebab

La squadra Volanti della questura di Biella ha arrestato un 37enne nordafricano. L'uomo era agli arresti domiciliari, ma di starsene a casa proprio non aveva intenzione. E così è uscito, ha rubato una borsa a una donna in un bar del centro. All'interno c'erano le chiavi dell'auto e ha raggiunto un locale dove ha ordinato un panino al kebab pagando con il bancomat appena rubato. Nel frattempo però la donna si era accorta del furto e aveva dato l'allarme. La polizia ci ha messo poco a rintracciare il 37enne anche grazie alle tracce lasciate. E' stato disposto l'arresto ed è stato portato in carcere.