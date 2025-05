ALTA TENSIONE

Le cosche puntano al "potere sociale". 'Ndrangheta radicata in Piemonte

Legittimazione e controllo del territorio. La criminalità organizzata calabrese da tempo opera opera con discrezione, infiltrandosi in economia, appalti e istituzioni, secondo la relazione 2024 della Dia. Costruisce reti di influenza, mantenendo legami con la Calabria

La ‘ndrangheta si conferma la mafia più radicata e pervasiva in Piemonte, secondo quanto emerge dalla relazione 2024 della Direzione Investigativa Antimafia (Dia). Il documento, che analizza le attività e i risultati conseguiti nel contrasto alla criminalità organizzata, dipinge un quadro preoccupante: le cosche calabresi, presenti nella regione sin dagli anni ‘50, hanno evoluto le loro strutture in “locali” autonomi ma strettamente legati alla casa madre in Calabria, mantenendo un sistema unitario e centralizzato.

Un modello criminale a bassa visibilità

A differenza di altre mafie, la ‘ndrangheta in Piemonte opera con discrezione, evitando l’uso sistematico della violenza per non attirare l’attenzione. Questo approccio “sottotraccia” non ne diminuisce l’efficacia: le cosche si infiltrano nell’economia legale, negli appalti pubblici e nella gestione delle risorse, consolidando il loro potere senza ricorrere a eclatanti episodi di sangue. La Dia evidenzia come i modelli criminali tipici dei territori d’origine si siano riprodotti in Piemonte, con una struttura organizzativa complessa e rigorosi criteri di suddivisione delle zone e dei settori di influenza.

“Area grigia”: infiltrazione e capitale sociale

Uno degli aspetti più allarmanti della relazione è la capacità della ‘ndrangheta di tessere relazioni con rappresentanti delle istituzioni locali, professionisti e imprenditori. Questa “area grigia” rappresenta il terreno fertile in cui gli interessi mafiosi si intrecciano con il potere economico e politico. Attraverso questi contatti, le cosche non solo accumulano capitale finanziario, ma soprattutto “capitale sociale”: influenza, legittimazione e controllo del territorio. Questo processo consente alla ‘ndrangheta di rafforzare la propria presa sul Piemonte, adattandosi al contesto socio-economico del Nord Italia.

Sistema centralizzato e adattabile

Nonostante la loro autonomia, le strutture piemontesi della ‘ndrangheta mantengono un costante collegamento con la casa madre reggina, a testimonianza del carattere unitario dell’organizzazione. La Dia sottolinea come la mafia calabrese abbia sviluppato in Piemonte articolazioni funzionali e complesse, capaci di adattarsi al tessuto economico e sociale della regione senza perdere il proprio radicamento culturale e operativo.

Sfida per il futuro

La relazione 2024 della Dia mette in luce la necessità di un contrasto sempre più efficace e mirato alla criminalità organizzata. La ‘ndrangheta, con la sua capacità di mimetizzarsi e di penetrare i gangli vitali della società, rappresenta una minaccia subdola ma persistente. Per le autorità, la sfida è non solo reprimere le attività illecite, ma anche spezzare quella rete di complicità e interessi che permette alla mafia di prosperare in un’area grigia, lontano dai riflettori. In Piemonte, la lotta alla ‘ndrangheta richiede un impegno congiunto di istituzioni, società civile e mondo imprenditoriale per smantellare un sistema che, pur agendo in silenzio, continua a esercitare un controllo capillare e pericoloso.