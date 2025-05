Ravinale (Avs), il pasticcio dei diesel Euro 5 continua

"La giunta Cirio prima ha disposto il blocco degli Euro 5, poi ha chiesto e ottenuto una proroga di due anni, adesso - con la proroga agli sgoccioli - 'studia' per convincere il governo, non si capisce a fare cosa". Così la capogruppo Avs in Consiglio regionale, Alice Ravinale, che due settimane fa aveva interrogato la giunta regionale in proposito. Il blocco nei Comuni con oltre 30mila abitanti, le era stato risposto, dovrebbe entrare in vigore il 1° ottobre 2025, dopo la proroga ottenuta nel 2023. "Tutto ciò - rimarca Ravinale - senza che la Regione abbia fatto nulla in questi due anni per informare i cittadini e accompagnare una misura che crea disagi a quasi 300mila piemontesi". " Nell'incontro di ieri al Grattacielo - sottolinea Ravinale - Marnati ha invece comunicato ai sindaci che la Regione 'sta studiando misure alternative compensative' che verranno poi presentate al Ministero, il quale deciderà se intervenire sulla legge nazionale, lasciando alle Regioni la possibilità di derogare ulteriormente al blocco. Il Piemonte quindi non chiederà deroghe a Roma, ma sta puntando a salvare gli euro 5 con delle soluzioni che compensino le emissioni inquinanti, soluzioni che però nessuno ha ancora mai visto. Intanto sono due passati due anni, con emissioni e particolato che continuano a inquinare e fanno ammalare i piemontesi".