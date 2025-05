POLITICA & GIUSTIZIA

Delmastro scatenato: "Alcuni giudici parlano da mafiosi, per le toghe rosse devastanti le nostre riforme"

Il sottosegretario meloniano è una garanzia: quando c'è lui la polemica è assicurata. Ieri sera a Torino durante un incontro di partito ha pronunciato un duro attacco verso quella magistratura politicizzata che frena ogni iniziativa del Governo

È uno che il titolo te lo dà se sempre, come direbbero i vecchi cronisti. Andrea Delmastro è una garanzia, se c’è lui la polemica è garantita. Anche stavolta non ha deluso. Il sottosegretario alla Giustizia, appartenente alla fiamma magica di Giorgia Meloni, nel suo intervento al convegno torinese “Giustizia è sicurezza”, organizzato dal coordinatore regionale Fabrizio Comba, ha sparato a palle incatenate contro le “toghe rosse”. A dar fuoco alle polveri del fumantino politico biellese la famosa mail al vetriolo del magistrato Marco Patarnello, che definiva Meloni “più pericolosa di Berlusconi”. Parole talmente gravi da ricordare quelle dei malacarne: “Il magistrato che dovrebbe sentire pulsioni di giustizia dice che Meloni è pericolosa perché non ha inchieste; questo lo dicono i mafiosi, non i magistrati”, ha affermato secondo quanto riportato dalla Stampa.

All’hotel Principi di Piemonte, davanti a parlamentari (il capogruppo al Senato Lucio Malan), vertici regionali di FdI (Elena Chiorino, Maurizio Marrone, Roberto Ravello e Marina Chiarelli) e militanti in visibilio, il sottosegretario è partito dalla riforma della giustizia e dal decreto sicurezza, ma il discorso è diventato presto un j’accuse senza freni contro i magistrati politicizzati. “La separazione delle carriere è una necessità costituzionale. Anche mio figlio di nove anni capisce che due Csm sono meglio di uno”, spara, mentre snocciola riferimenti che spaziano dal caso Garlasco all’immigrazione: “Il centrodestra che vince dicendo che vuole sigillare i confini non potrà farlo, secondo loro, perché tanto lo bloccheranno”. La riforma? “I magistrati vogliono tramortirla perché avrà un effetto devastante sul potere delle toghe rosse”.

Non nega l’esistenza di giudici perbene, Delmastro: “Esistono anche giudici onesti, non sentono le pulsioni correntizie ma a volte devono chinare il capo perché hanno capito che non si viene promossi per merito ma per affiliazione: loro festeggeranno con noi il giorno della liberazione”. Il governo, insiste, deve garantire che i magistrati meritevoli finiscano a guidare le procure più importanti, “magari non perseguendo reati inesistenti per disarcionare il centrodestra che vince legittimamente”. La magistratura, secondo lui, deve tornare al suo posto, senza “inquinare la politica con gli amici degli amici”.

Senza quasi prendere fiato, Delmastro è poi passato al sistema penitenziario di cui ha responsabilità al Ministero, rispolverando la sua frase incriminata – “Una gioia non lasciare respiro a chi sta sull’auto penitenziaria” – e rilanciando: “Sono stato trafitto dai giornali, ma lo ripeto: Abbiamo l’intima gioia di condurre una battaglia senza se e senza ma contro la criminalità organizzata”. Poi è toccato al decreto sicurezza, bollato come “liberticida dai turbo-talebano-ambientalisti perché impediamo loro di bloccare i treni”. Ha parlato dell’articolo 14, la cosiddetta “norma anti-Gandhi”, che prevede fino a due anni di carcere per chi blocca strade o ferrovie: “Io quando vedo un treno penso a mio padre che deve andare a curarsi, non a chi sente madre natura che gli dice di fermarlo. E se lo fai, la pagh”».

Un fiume in piena. Ha ribattuto agli attacchi ricevuti: “Hanno detto che vogliamo arrestare i bambini”. Sul banco degli imputati il ddl sicurezza, che rende facoltativo il rinvio della pena per le donne in gravidanza: “Diciamo solo che non va bene l’uso blasfemo della maternità di qualche donna, come le borseggiatrici. Se tu prendi tuo figlio e lo usi per fare accattonaggio molesto, devo arrestarti perché sei un genitore indegno e liberare tuo figlio”. E sulle occupazioni abusive? “Abbiamo dato alle forze dell’ordine la possibilità di prendere gli occupanti e portarli via con la forza, se no si chiamerebbero debolezze di polizia”.

Il gran finale, tra applausi scroscianti e l’Inno d’Italia, è stata una dichiarazione d’intenti: “Non siamo più quella destra di governo che deve chiedere scusa dal fascismo fino all’ultima delle sue idee politiche. Non ci piace l’Italia degli psichiatrici che fermano i treni o di chi finisce in libertà. Noi difendiamo l’Italia delle persone normali”. Delmastro scende dal palco, la platea è in piedi. E la polemica, come sempre, lo segue a ruota.