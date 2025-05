Piemonte, 2,5 milioni per aiutare con affitto chi è in disagio

In Piemonte la Regione mette in campo 2,5 milioni all'anno fino al 2027 per aiutare con l'affitto o con il mutuo i genitori separati e divorziati in difficoltà e le famiglie in situazione di svantaggio economico e sociale. Lo annuncia l'assessore alle Politiche sociali e della Casa Maurizio Marrone, dopo avere firmato la relativa delibera. "Rinnoviamo uno sforzo economico importante - afferma Marrone - frutto della difesa delle politiche sociali nel bilancio regionale, per aiutare chi si trova in difficoltà a non farsi pignorare l'abitazione o a non essere sfrattato dall'alloggio in affitto. Particolare attenzione nella distribuzione sul territorio di queste risorse la dedichiamo ai padri separati che perdono la casa, così da salvarli dalla strada in un momento già difficile di fragilità psicologica". Possono accedere alla misura i cittadini italiani o con regolare permesso di soggiorno con Isee fino a 26mila euro, che non siano titolari di altri immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 in qualunque località del territorio nazionale o di‭ ‬categoria A3 nella provincia di residenza. L'entità del contributo o il numero delle rate erogabili dipende dall'Isee e dalla durata del contratto di locazione.