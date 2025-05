Ma l'ammucchiata è un progetto?

C’è una profonda distinzione politica e di contenuti quando parliamo di alleanze e di coalizioni. Distinzione, peraltro, molto semplice e persin banale da ricordare. E cioè, ci sono le alleanze che hanno una comune visione politica, culturale e programmatica che, seppur tra alti e bassi, riescono a elaborare un progetto sufficientemente condiviso al loro interno tra i vari partiti e soggetti che ne fanno parte. E poi ci sono le coalizioni che sono semplici ammucchiate o pallottolieri. Cioè sono tenute insieme da un odio viscerale contro l’avversario/nemico che, secondo la loro versione, non va solo battuto elettoralmente ma, al contrario, va annientato e distrutto a livello politico perché rappresenta il male assoluto da estirpare. Questa, in termini molto semplici, è la differenza che segna la profonda diversità oggi tra la coalizione di centro destra e l’alleanza di sinistra e progressista. Cioè il cosiddetto “campo largo”. Al punto che quando ci sono le varie manifestazioni elettorali di carattere locale nelle varie città italiane i capi dei vari partiti di sinistra non si presentano mai – dico mai – sullo stesso palco perché le divergenze sono insanabili e profonde. A livello politico, programmatico e anche, e soprattutto, sul versante personale.

Ora, se questa è la banale fotografia con cui dobbiamo fare concretamente i conti, emerge una sola domanda a cui, prima o poi, dobbiamo pur dare una risposta. Sempreché si voglia realmente rilanciare la partecipazione elettorale, ridare fiato e sostanza alla politica e, al contempo, salvaguardare il ruolo e la mission stessa dei partiti. E cioè, la vera sfida resta quella – ieri come oggi – di costruire alleanze politiche e programmatiche che siano in grado di dispiegare una vera e credibile cultura di governo. E questo perché l’odio implacabile nei confronti del nemico da un lato e l’assenza di una comune visione politica, e quindi di governo dall’altro, possono produrre vittorie elettorali momentanee ma purtroppo sono del tutto inadeguate, come l’esperienza ha più volte e platealmente confermato, a dare stabilità e credibilità all’intero sistema politico.

Ecco perché, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, dobbiamo scegliere tra la creazione di coalizioni unite solo e soltanto dalla voglia di annientare definitivamente ed irreversibilmente l’interlocutore o, all’opposto, di ricercare con pazienza e tenacia la costruzione di alleanze unite da un programma comune e funzionali a dare governi stabili e credibili. Un criterio, quest’ultimo, ispirato ad una democrazia matura e adulta e, soprattutto, a quella democrazia dell’alternanza che dovrebbe essere l’unica stella polare di un sistema politico autorevole e scevro da pregiudiziali ideologiche e personali. Vedremo quali delle due ricette avrà il sopravvento con le inevitabili ricadute – positive o negative – che si trascinano dietro.