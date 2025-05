Maserati, il triste epilogo di una bella storia

La fine della produzione di Maserati a Torino, seppur parziale, non suscita sufficienti reazioni per un pezzo di storia industriale breve ma che poteva segnare una svolta nella produzione automobilistica torinese. Peccato, occasione persa. La storia di Maserati è la storia dell’ex stabilimento Bertone a Grugliasco rilevato da Fiat nel 2009, nello stesso periodo iniziava l’operazione di fusione con Chrysler, giunto al suo epilogo dopo una lunga vertenza giudiziaria e sindacale. L’acquisizione della ex Bertone per produrre vetture premium della Maserati salvò oltre mille posti di lavoro.

La politica torinese seppe svolgere un ruolo prezioso e efficace attraverso la capacità del Comune di Torino di essere interlocutore e protagonista delle politiche industriali metropolitane. Gli artefici, tra una partita a carte e una pizza, che ricordiamolo ancora furono il sindaco e il vicesindaco di Torino seppero convincere Sergio Marchionne a creare un polo del lusso nello stabilimento ex Bertone di corso Allamano. Un’idea geniale che trovò però dentro la struttura aziendale i primi ostacoli. D’altra parte, Mirafiori era in cassa integrazione, il confronto azienda-sindacato sul futuro della Fiat era in pieno sviluppo con molte incertezze e quindi “prendersi” mille dipendenti in più e aprire uno stabilimento nuovo era una sfida che poteva sembrare contraddittoria.

Eppure con una lunga trattativa, nel frattempo si erano fatti gli accordi sul Contratto Collettivo Specifico di Secondo Livello (Ccsl) sia a Pomigliano che a Mirafiori, e dopo lo psicodramma della storica assemblea sindacale dei lavoratori ex Bertone in cui la Fiom nazionale con Landini invitava a votare No all’accordo e le rsu Fiom a votare Si, l’88% dei lavoratori (considerato che circa il 70% era iscritto alla Fiom-Cgil) scelse il Sì e partì l’investimento di 600 milioni per produrre due modelli Maserati a Torino, il Quattroporte e il Ghibli. Era il 3 maggio del 2011.

Mille famiglie potevano pensare di tornare ad avere uno stipendio pieno. Questa è una storia sociale prima che essere industriale. Ed è anche una storia sindacale significava perché segnò un profondo distacco tra i vertici Fiom, in cui prevalse lo spirito dell’organizzazione sindacale contrapposta alla volontà dei lavoratori, e la sua base, confermando che noi della Cisl avevamo fatto la scelta giusta. Inoltre, mentre il tanto vituperato Marchionne, sempre attaccato dalla Fiom, salvava quei posti di lavoro nel frattempo il manager Rossignolo, molto blandito dalla Fiom, svelava il suo bluff sull’acquisizione della ex Pininfarina di Grugliasco con una sola auto prodotta in tre anni e condannava altri mille dipendenti verso un destino che portava alla perdita del lavoro.

Lo stabilimento di Grugliasco prima definito Officine Automobilistiche Grugliasco (Oag) e poi Agap, (Avvocato Giovanni Agnelli Plant) raggiunse il suo apice nel 2014 con 41mila Maserati prodotte, 32mila nel 2015 e poi via via calando e raggiunse un’occupazione massima di 1700 addetti, consentendo a molto operai di Mirafiori, spostandosi di un solo chilometro, di evitare la cassa integrazione. Nel 2016 iniziò la produzione del suv Maserati Levante ma a Mirafiori e nel 2017 (primi 9 mesi) superò le 26mila unità prodotte, ciò permise di dare equilibrio occupazionale e produttivo ai due stabilimenti. A Mirafiori si produceva anche l’Alfa Mito con circa oltre 11mila unità.

Cosa rimane di questa storia? Tre considerazioni: 1) Marchionne è stato un manager lungimirante e sfidante per il territorio lasciando una traccia che invece di cancellarla andrebbe riscoperta; 2) la politica torinese seppe esercitare un forte ruolo sulle politiche industriali sul territorio cosa di cui oggi, negli scenari partitici attuali, non è più consentito; 3) il sindacato fu chiamato a scelte difficili, importanti in cui la Fiom si lacerò e uno dei protagonisti fu Landini che oggi è di nuovo sulla scena politica, da non dimenticare il particolare e in cui le divisioni sindacali consentirono però di salvare posti di lavoro. Prima i contenuti, a tutela dei lavoratori e lavoratrici, e poi l’unità sindacale è rimasto un mio criterio di prevalenza.

Soprattutto però la storia di Maserati a Torino è stata una storia di riscatto sociale, di recupero della dignità del lavoro da parte di mille tra operai e operaie gestita insieme dal Sindacato (quello firmatario) e dalla politica torinese. Una bella storia, purtroppo breve. Magari non rinunciando a farla rivivere visto che Gran Cabrio e Gran Turismo hanno ancora bisogno della lastratura e verniciatura torinesi e se possiedi la tecnologia sei un po' più avanti degli altri per produrre.