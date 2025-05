Rossi (Pd), mettere in campo anticorpi contro la 'Ndrangheta

"Anche quest'anno la relazione della Dia è un forte monito a non distrarci. Non solo non possiamo abbassare la guardia, ma abbiamo il dovere di mettere in campo ogni possibile anticorpo". Lo afferma il presidente della Commissione Legalità del consiglio regionale, Domenico Rossi, commentando il report presentato oggi a Roma della Direzione investigativa antimafia (Dia). "Se la 'Ndrangheta continua a essere radicata in Piemonte, il nostro compito è quello di perseverare con ancora più forza nell'azione antimafia che deve tenere insieme l'aspetto repressivo a quello culturale, sociale ed economico. È un compito che spetta a ciascuno di noi e che non possiamo permetterci di delegare a nessuno", prosegue Rossi. "A pochi giorni dall'anniversario della strage di Capaci - conclude il presidente della Commissione legalità - lo dobbiamo a tutte le donne e gli uomini che hanno dato la vita per consegnarci uno Stato libero dalla prepotenza e dalla violenza mafiosa".