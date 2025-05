Disabato (M5s), Regione agisca per procreazione assistita single

La capogruppo M5s Sarah Disabato chiede che "la giunta Cirio prenda una posizione chiara e netta sull'accesso delle donne single alla procreazione medicalmente assistita". "La Corte Costituzionale - sottolinea Disabato - ha dichiarato la legittimità dalla legge 40 del 19 febbraio 2004 nella parte in cui riconosce il diritto di accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie eterosessuali con determinati requisiti, ma allo stesso tempo ha sottolineato che non esistono ostacoli costituzionali a una modifica legislativa per l'estensione di tale diritto alle donne single. La Regione Piemonte ha il dovere di promuovere e tutelare i diritti dei cittadini e delle cittadine, compresi quelli relativi alla salute, all'autodeterminazione e alla parità di trattamento. Auspichiamo da parte delle forze politiche un ampio consenso sul tema: il Piemonte può fare la sua parte nella battaglia contro le discriminazioni e a garanzia dei diritti di tutti e tutte".