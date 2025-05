PALAZZO LASCARIS

Dopo pranzo l'amaro Trump.

Il centrodestra s'incarta al Parco

Due ordini del giorno sui dazi monopolizzano la discussione e trasformano l'aula in un talk show tra sostenitori e detrattori della Meloni. Ma il vero contendere è stato se fermarsi per mangiare. Intanto la maggioranza va in tilt sulla nomina all'ente del Ticino

Sembra una riunione del G7, ma è una seduta del Consiglio Regionale. Il tema clou di oggi a Palazzo Lascaris infatti non è stato il piano sociosanitario atteso da decenni, il rilancio delle infrastrutture o la programmazione dell’offerta formativa con il piano del dimensionamento scolastico in Piemonte, bensì un argomento sul quale i consiglieri regionali contano come il due di picche: i dazi.

Dibattito a colpi di Odg

Come in uno scalcinato talk show in cui ognuno recita la propria parte in commedia, l’aula si divide tra i sostenitori della premier Giorgia Meloni, confidando nelle sue qualità di “pontiera” per indurre a più miti consigli il presidente americano Donald Trump (al punto che il consigliere di FdI Roberto Ravello ha sventolato ai colleghi la foto dell’incontro tra i due), e chi invece vede nell’atteggiamento accondiscendente della presidente del Consiglio un segno di debolezza, incapace di reagire con fermezza nei confronti degli Stati Uniti e dell’inquilino della Casa Bianca, che ha scatenato una guerra commerciale nei confronti dell’intera Europa. Le due posizioni emergono plasticamente dai due ordini del giorno in discussione sulla materia: uno avente come prima firmataria la capogruppo del Partito Democratico Gianna Pentenero, in cui si chiede alla Regione di sostenere “tutte le iniziative a livello regionale, nazionale ed europeo per tutelare il sistema economico piemontese in conseguenza dei dazi doganali imposti dagli Stati Uniti”, l’altro promosso dal capogruppo di Fratelli d’Italia Carlo Riva Vercellotti, in cui invece si esprime “sostegno al Governo all’azione del Governo alle imprese piemontesi”. Mentre quest'ultimo ha visto il consenso della maggioranza, l’odg Pentenero come prevedibile è stato bocciato: “Evidentemente al centrodestra questa situazione va bene e non ritiene di dover prendere alcuna posizione per difendere l’economia piemontese” ha dichiarato l’ex candidata presidente del Pd. “La narrazione portata avanti sul tema dei dazi è quanto mai assurda e ci prefigura una situazione rosea molto lontana dalla realtà”, ha aggiunto.

Ddl Pranzo

Ma il momento forse più surreale della giornata di oggi è arrivato all’ora di pranzo, quando si è deciso di sottoporre al voto dell’aula la scelta se fermarsi un’ora per mangiare o continuare con i lavori a oltranza. Una provocazione lanciata dal capogruppo leghista Fabrizio Ricca che si è presto trasformata in realtà, dopo che l’assenza forzata dell’assessore all’Istruzione Elena Chiorino ha fatto slittare il voto sul ddl dimensionamento scolastico e imposto una modifica all’ordine dei lavori che non ha trovato il consenso di maggioranza e opposizione, con la Lega che spingeva per andare avanti a oltranza, anche a costo di restare a stomaco vuoto. “Solo un pretesto per andare a casa prima delle 18 e saltare la discussione sui temi più spinosi”, ha tuonato la capogruppo M5s Sarah Disabato. “Mentre slittano i voti sulle nomine, si aumentano i fondi per i sottosegretari e il voto sul decreto Omnibus vogliono fare la parte degli zelanti”, afferma polemicamente. E di fatto la votazione sul decreto Omnibus, prevista per l’inizio di maggio, rischia di slittare addirittura a luglio, essendo posposta alla variazione di bilancio, sulla quale le opposizioni preannunciano battaglia. Il voto sul “ddl pranzo”, ha nei fatti visto la partecipazione del solo Pd, che con i suoi 11 no ha permesso a tutti i colleghi di andare a mangiare. I soli 3 sì arrivano dalla Lega, mentre M5s e Avs non hanno partecipato al voto e il resto del centrodestra si è astenuto. Altro che dazi, dove Palazzo Lascaris non tocca palla: la vera battaglia politica oggi si è giocata sulla pausa pranzo, e come da tradizione italica a vincere è stato il partito della forchetta.

I parchi della discordia

Ad aumentare l’impasse sui lavori e sulle nomine ci si mettono anche le nomine sui parchi regionali. Stando agli accordi di maggioranza, a Fratelli d’Italia sarebbe dovuta toccare la guida del Parco Ticino e del Lago Maggiore, con l’indicazione del consigliere comunale di Oleggio Alessandro Bellan. Ma al momento della votazione da parte dell’assemblea che riunisce i 61 comuni del bacino, a votare per lui nel consiglio di gestione sono stati solo in 4: due rappresenati della Lega, uno di Forza Italia e un civico, mentre persino due esponenti di punta di FdI a livello locale, come Federico Binatti (sindaco di Trecate e presidente della provincia di Novara) e Alessandro Marchese (sindaco di Borgo Ticino e membro dello staff dell’assessore regionale allo sport Marina Chiarelli) non l’hanno sostenuto. Un banale errore di comunicazione o il sintomo di qualcosa di più profondo? Sta di fatto che la nomina su Parco Ticino resta bloccata, e di conseguenza quella per il Parco Sacri Monti, che da accordi interni dovrebbe spettare alla Lega. Un indicatore piccolo ma significativo di come i nodi tra i partiti che sostengono la giunta Cirio non sono ancora venuti al pettine.