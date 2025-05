POLITICA & SANITÀ

Visite di sera: 20 milioni in tre mesi. Finiti i soldi del "Modello Piemonte"

Citato da Giorgia Meloni, elogiato dal ministro Schillaci, il sistema tanto strombazzato ha esaurito in fretta tutte le risorse. Più uno spot che un intervento incisivo sulle liste d'attesa. Ora l'assessore Riboldi deve battere cassa al Governo. Pd all'attacco

E adesso chi glielo dice a Giorgia Meloni che i soldi sono finiti e con essi quel “modello Piemonte” che ancora pochi giorni fa proprio lei aveva citato come virtuoso sistema per ridurre le liste d’attesa? Qualcuno dovrebbe spiegare alla premier e a quei piemontesi ancora ignari che era tutto previsto, o comunque ampiamente prevedibile già quando dal grattacielo si suonò la grancassa, per annunciare visite ed esami anche in orari prolungati fino a sera e pure il sabato e la domenica.

Sulle stesse note, periodicamente, si sarebbero prodotti immancabili trombettieri, dimentichi non solo del fatto che la soluzione introdotta aveva più di un precedente, tra cui quello del Veneto dove quegli orari erano stati adottati fin dal 2018 senza eccessivo clamore, ma soprattutto del nodo che ora è puntualmente arrivato al pettine, ovvero l’esaurimento delle risorse finanziarie.

Asl senza più fondi

Dal 10 di marzo, data delibera con cui si stanziavano i fondi per pagare le prestazioni aggiuntive del personale medico e infermieristico, è stato esaurito l’intero fondo, qualcosa come 20 milioni di euro. Tant’è che più di un’Asl ha già comunicato al personale coinvolto che “la somma stanziata dalla Regione finalizzata alla definizione della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive per ridurre le liste d’attesa risulta attualmente esaurita. Pertanto – si legge in una delle comunicazioni interne – eventuali prestazioni erogate a titolo di Pms (prestazioni aggiuntive, ndr) a far data dal 1 maggio saranno pagate secondo le tariffe aziendali concordate”. Probabile che qualche azienda sanitaria e ospedaliera abbia finito prima i fondi. Resta il fatto che quelli stanziati dalla Regione saranno a malapena sufficienti per arrivare a giugno. Un’autonomia assai ridotta se si pensa che lo scorso anno la stessa cifra ha consentito di coprire le prestazioni aggiuntive per tutti i dodici mesi.

L'esclusione dei privati

Forse aveva contribuito un sistema che legava la retribuzione oraria a un calcolo delle prestazioni da fare in un determinato tempo. Nel 2024 alla riduzione delle liste avevano concorso anche le strutture private accreditate, pagate naturalmente non su base oraria, ma in base alle prestazioni effettivamente erogate. Un aiuto che quest’anno è venuto meno per una decisione tradotta nell’assenza di fondi stanziati a questo scopo in legge di bilancio.

Comunque sia il modello Piemonte presentato come una macchina da formula uno per recuperare tempi sulle liste, si è rivelata con il serbatoio vuoto a metà giro. Ostenta una certa sicurezza l’assessore Federico Riboldi che, dopo aver incassato i complimenti del ministro Orazio Schillaci e la citazione in Parlamento della premier, ora deve incassare altri soldi. Ieri in aula, rispondendo all’interrogazione del Pd, ha spiegato che ci sono “interlocuzione in corso” con il ministero e, appunto, mostrando una certa tranquillità sul fatto che altre risorse arriveranno.

Nel frattempo da giugno in poi il sistema procederà in maniera decisamente più ridotta, limitando le prestazioni serali e nei week end a quelle tipologie di visite e di esami su cui gravano i tempi di attesa maggiori.

Pd all'attacco

Una risposta, quella di Riboldi, che non ha soddisfatto per nulla i dem che, con il consigliere nonché segretario regionale Domenico Rossi vanno facilmente all’attacco. “Purtroppo l’assessore ha confermato che i fondi sono esauriti e che per ora sono in corso interlocuzioni con il ministero e con gli uffici del bilancio per individuare nuove risorse che, però, ad oggi non ci sono. L’ennesimo provvedimento spot – accusa Rossi – che conferma quanto il sistema sia sottofinanziato e non sia in grado di rispondere ai bisogni di salute”. A detta del Pd, “per affrontare seriamente il problema delle liste di attesa in Piemonte non servono palliativi ma una strategia a medio e lungo termine. Soprattutto occorre mettere da parte la propaganda e riconoscere il problema e farsene carico in modo responsabile. Lo chiediamo, inascoltati, da anni”.

Riboldi batte cassa

Dovrà chiedere invece altri soldi l’assessore, e probabilmente ha già incominciato farlo, se vorrà continuare con quell’iniziativa il cui esito mediatico e politico ha superato di gran lunga quello dichiarato per lo scopo. I tempi per numerose tipologie di prestazioni restano ancora lunghi se non lunghissimi. A Torino si aspetta ancora un anno per una visita dermatologica, poco meno per una gastroenterologica e a Novara servono 2470 giorni per una colonscopia e 312 per una mammografia. Numeri che suppergiù si ritrovano in gran parte della regione e rispetto ai quali le visite nei fine settimana sembrano un pannicello caldo, sia pure con ricamato lo stemma della Regione. E costato, per pochi mesi, venti milioni.