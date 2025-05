Operazione antidroga, 13 persone in carcere

Dalle prime ore di stamani, su richiesta della Procura della Repubblica di Macerata, 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Macerata, coadiuvati da personale dei Comandi Provinciali di Roma, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, dai Nuclei Cinofili di Pesaro e Roma e dal Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara - stanno operando nelle provincie di Macerata, Ancona e Roma, per l'esecuzione di misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Macerata, nei confronti di un gruppo criminale dedito allo spaccio di stupefacenti. Tredici persone sono state portate in carcere in custodia cautelare, due agli arresti domiciliari, per tre persone è scattato l'obbligo di dimora, nei confronti di un'altra persona, infine, è stato emesso l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della mattinata.