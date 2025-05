LA SACRA RUOTA

Stellantis parla napoletano. Elkann ha scelto Filosa

Confermate le indiscrezioni delle ultime settimane. Il successore di Tavares è il manager 52enne di Napoli. Ha iniziato la sua carriera in Fiat nel 1999, costruendo una lunga esperienza in azienda. La scelta di un italiano sarà garanzia per gli stabilimenti nel Paese?

L’italiano Antonio Filosa è il nuovo amministratore delegato di Stellantis. Lo ha deciso il comitato del consiglio guidato da John Elkann. È stato scelto all’unanimità dal cda dopo “un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni”, da parte di uno speciale Comitato guidato da John Elkann, assumerà la carica dal 23 giugno. Sarà convocata un’assemblea straordinaria degli azionisti. Il cda lo ha scelto, si legge in una nota, per “la sua comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore auto, della sua vasta esperienza in tutto il mondo, della ineguagliabile conoscenza dell’azienda e delle riconosciute qualità di leadership”. Fin dall’inizio era evidente che Filosa fosse la prima scelta di Elkann. Lo conferma anche la sua dichiarazione di oggi: “Negli ultimi sei mesi ho collaborato strettamente con Antonio, durante i quali ha assunto responsabilità sempre maggiori. La sua leadership, che ha guidato con successo sia il Nord che il Sud America in un periodo di grandi sfide, ha dimostrato le sue straordinarie qualità. Insieme a tutto il consiglio di amministrazione, sono entusiasta di lavorare con lui”, ha dichiarato l’erede Agnelli.

Filosa, 52enne di origini napoletane, ha iniziato la sua carriera in Fiat nel 1999, costruendo una lunga esperienza all’interno dell’azienda che lo ha portato a ricoprire posizioni di crescente responsabilità. È stato, ad esempio, il primo italiano a guidare Jeep nel 2023. Tra il 2016 e il 2018 Filosa ha guidato le operazioni industriali e commerciali di Fiat Chrysler in Argentina e ha diretto i marchi Alfa Romeo e Maserati per l'America Latina. Nel marzo 2018 è stato nominato capo delle operazioni di Fca in America Latina. Con la nascita di Stellantis nel 2021, Filosa è entrato a far parte del team esecutivo di vertice dell’azienda. “È per me un grande onore essere nominato ceo di questa fantastica azienda – dichiara il neo ad –. Abbiamo i brand migliori e più iconici della storia dell'automobile e una tradizione di innovazione lunga oltre 100 anni. Questa storia, unita al nostro impegno nel fornire ai nostri clienti i prodotti e i servizi che amano, è la chiave del nostro successo”.

Stellantis è stata finora guidata da un comitato ad interim – di cui fa parte anche Filosa – da inizio dicembre, quando Carlos Tavares ha dato le dimissioni con effetto immediato. L’addio del manager portoghese si è consumato dopo che nel corso del 2024 il gruppo ha registrato un forte calo degli utili. Nei primi mesi del 2025 nella rosa dei possibili successori sono stati spesso inseriti anche Jean-Philippe Imparato, ceo della divisione Pro One e responsabile dell’Europa allargata e Olivier Francois, capo di Fiat e Abarth e chief marketing officer globale, oltre allo stesso Filosa.

Impegnativo il compito che attende il nuovo amministratore delegato: dovrà confrontarsi con una netta riduzione delle vendite in Nord America (-15% nel 2024 e -12% nel primo trimestre 2025) e con significativo calo della redditività della società, alla base del declassamento delle agenzie di rating che, una dopo l’altra, hanno tagliato la valutazione su Stellantis. L’ultima, in ordine cronologico, è stata Moody’s, che il 9 maggio scorso ha portato il rating da Baa1 a Baa2. In più, il neo ad troverà sulla scrivania il dossier relativo ai dazi. Le auto importate negli Stati Uniti sono sottoposte a tariffe del 25% (rimaste in vigore, nonostante la sospensione di molte altre aliquote) a cui si aggiungono i dazi sui ricambi. L’impatto, ancora incerto ma potenzialmente pesante, delle tariffe ha spinto Stellantis a sospendere la guidance 2025. Sul fronte italiano, Governo e parti sociali attendono la conferma e maggiore chiarezza sugli investimenti relativi al Piano Italia.