Il corto passo di Pedrale

Dicono che...sembrava fosse tutto pronto per il ritorno di Luca Pedrale in Forza Italia, dopo anni di tentennamenti. Per convincere l'ex capogruppo regionale dell'allora Pdl negli anni della giunta di centrodestra guidata da Roberto Cota, pare che il segretario regionale azzurro, il ministro della Pa Paolo Zangrillo, gli avesse offerto la carica di segretario provinciale a Vercelli. Ma il "re della panissa" sul più bello pare abbia deciso di fare marcia indietro.

Pedrale infatti sarebbe pronto a tornare in politica, ma non con i postberlusconiani, bensì tra le fila di Fratelli d'Italia. C'era anche lui lunedì al convegno dei meloniani all'Hotel Principi di Piemonte a Torino, organizzato dal segretario regionale Fabrizio Comba e che ha visto lo show del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. L'approdo di Pedro a FdI è un bel colpo per i vertici regionali del partito, abili a sfilarlo ai loro alleati, ma farebbe storcere il naso al segretario provinciale di Vercelli Alberto Cortopassi, che si sarebbe sentito scavalcato nella decisione, e a sua insaputa si è portato in casa un personaggio ingombrante come Pedro.