Lo Russo, confidiamo in dialogo tra Filosa e istituzioni locali

"Confidiamo che il nuovo amministratore delegato saprà avviare un dialogo costruttivo con le istituzioni locali, nel solco degli impegni già assunti e con un'attenzione particolare alla valorizzazione di Mirafiori, simbolo dell'industria torinese, e degli altri asset produttivi presenti in città". Lo afferma il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che definisce Antonio Filosa "una figura di grande competenza e conoscenza del settore automobilistico, in un momento determinante per il futuro industriale della nostra città e del Paese". Lo Russo sottolinea che "Torino è pronta a fare la sua parte: chiediamo che venga riconosciuta come protagonista nelle scelte strategiche del gruppo e siamo disponibili fin da subito ad avviare un confronto serio e concreto per garantire occupazione, innovazione e sviluppo sostenibile". "Torino - ricorda il sindaco - è storicamente il cuore pulsante dell'automotive italiano, e il suo rilancio passa necessariamente attraverso una strategia industriale chiara, ambiziosa e rispettosa delle professionalità e delle eccellenze che il nostro territorio può offrire".