Elkann a dipendenti, focus su soluzione problemi più che su colpe

"Antonio si è distinto rispetto agli altri ed è stato scelto unanimemente per l'incarico grazie alla sua profonda conoscenza della nostra azienda, alle sue elevate capacità manageriali e alla sua vasta esperienza nel settore. Altrettanto importante è il fatto che Antonio condivide con noi la convinzione secondo cui collaborazione e responsabilità sono fondamentali per una crescita costante". Lo sottolinea il presidente di Stellantis, John Elkann, in una lettera ai dipendenti del gruppo, in cui annuncia la scelta di Antonio Filosa come amministratore delegato della società. Elkann spiega che fino al 23 giugno Filosa viaggerà molto "per potervi incontrare e confrontarsi direttamente con molti di voi". "Negli ultimi sei mesi - dice il presidente di Stellantis - abbiamo tutti lavorato ad un ritmo impegnativo ma stimolante, spesso senza fermarci e sempre a fianco del nostro team dirigenziale, costantemente supportati dai nostri colleghi in tutto il mondo. Vorrei quindi ringraziarvi per il vostro impegno. Quest'esperienza mi ha permesso di comprendere meglio il funzionamento interno della nostra azienda e il modo in cui ogni decisione che prendiamo influisce sui nostri fornitori, sui concessionari, sui sindacati, sui governi locali e quelli nazionali, sugli azionisti, rafforzando in me la convinzione che lavorare insieme sia fondamentale. In questo periodo ci siamo concentrati sulla risoluzione dei problemi anziché sull'attribuzione delle colpe, dimostrando che quando agiamo insieme e diamo la possibilità di prendere le decisioni a chi deve prenderle, portiamo la nostra azienda su una traiettoria completamente diversa, ascendente, rimuovendo gli ostacoli tra problemi e soluzioni. Questa dinamica si è rivelata ancora più importante nell'attuale contesto globale, caratterizzato da tariffe e normative in costante evoluzione, oltre che da una concorrenza sempre più agguerrita".