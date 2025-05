Stellantis, Cirio: "scelta di un manager italiano buona notizia"

"La scelta di un manager italiano di grande esperienza alla guida del gruppo Stellantis rappresenta senz'altro una buona notizia, in un momento cruciale per il futuro dell'intero comparto e in particolare per la produzione in Italia". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, la vicepresidente, Elena Chiorino, e l'assessore alle Attività Produttive, Andrea Tronzano, commentano la nomina di Antonio Filosa nuovo amministratore delegato di Stellantis. "La sua esperienza, competenza e profonda conoscenza del prodotto auto e del settore - affermano - rappresentano una garanzia, e siamo fiduciosi che saprà interpretare con attenzione le sfide del mercato, valorizzando le eccellenze del nostro Paese. L'auspicio è che questa nomina consolidi quel cambio di passo nella strategia industriale di Stellantis in Italia, e in particolare in Piemonte, con il rispetto degli impegni assunti dai vertici dell'azienda negli ultimi mesi e il rilancio della produzione a Mirafiori, e negli altri stabilimenti italiani, che per noi è l'assoluta priorità. Il Piemonte ha competenze, storia e professionalità uniche: chiediamo che vengano ascoltate e tradotte in scelte concrete a favore dell'occupazione, dell'innovazione e della competitività del nostro territorio. Su tutto ciò siamo disponibili ad aprire un confronto franco e serio con il nuovo ceo".