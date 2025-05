Forza Italia, al via campagna di tesseramento anche in Piemonte

Forza Italia ha annunciato l'inizio della campagna di tesseramento 2025. Per il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e il senatore Roberto Rosso, rispettivamente segretario e vicesegretario regionale del partito in Piemonte, si tratta di "un passaggio fondamentale per rafforzare la nostra presenza nei territori, intensificare il dialogo con i cittadini e le categorie produttive e valorizzare l'impegno attivo di amministratori, militanti e simpatizzanti". Nel corso della riunione del Direttivo regionale, Zangrillo e Rosso hanno sottolineato che Forza Italia è "il partito della responsabilità e dei contenuti, con un'identità politica forte, credibile e radicata". "L'obiettivo per il Piemonte, così come per il resto d'Italia - hanno aggiunto - è quello di migliorare lo straordinario risultato dello scorso anno, che ha superato le 150mila adesioni a livello nazionale. Un traguardo ambizioso, ma alla portata di una comunità politica viva, organizzata e profondamente radicata nella realtà sociale". Le giornate del tesseramento sono state fissate dal 13 al 15 giugno e dall'11 al 13 luglio. In quelle date saranno organizzati banchetti e gazebo in tutte le principali città e nei centri della regione, per raccogliere adesioni e "rafforzare il rapporto diretto con i cittadini". "Come indicato dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani - ha sottolineato il ministro Zangrillo - puntiamo con determinazione all'obiettivo del 20% alle prossime elezioni politiche, con una proposta seria, coerente e proiettata al futuro. Costruiamo ogni giorno un'alternativa moderata, liberale e concreta per il buon governo del Paese".