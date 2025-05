PALAZZI ROMANI

Referendum, Molinari va al mare

Il segretario piemontese e capogruppo alla Camera della Lega boccia tutti i quesiti della sinistra: "Promuovono una consultazione per abrogare norme fatte dal Pd stesso". Rivendica il terzo mandato e su Genova difende il candidato sconfitto Piciocchi

La ridotta del terzo mandato, almeno per le Regioni a statuto speciale. È questa la linea su cui si attesta la Lega dopo aver subito lo stop per Luca Zaia in Veneto. “Per le regioni a statuto ordinario c’è stata una sentenza sull’impugnativa della legge campana, quindi pensiamo che sia chiusa la partita, a meno che non intervenga la politica, noi siamo per il terzo mandato – ribadisce Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ospite di Ping Pong Rai Radio1 –. Altro tema invece per le regioni a statuto speciale, su cui il governo si è diviso perché la Lega era contraria all’impugnativa della legge del Trentino, non tanto perché riguarda Maurizio Fugatti, ma perché pensiamo che nella specialità delle regioni a statuto speciale ci sia anche la normativa elettorale e quindi sembra un’ingerenza da parte dello Stato che noi non condividiamo”.

"I 5s mollino la Todde"

Su un’altra regione statuto speciale, la Sardegna, Molinari interviene per chiedere al M5s di essere coerente e di togliere la fiducia alla loro presidente Alessandra Todde dopo che il Tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso contro la richiesta di decadenza sottolineando che “la competenza è rimessa dalla legge al Consiglio regionale”. “I grillini hanno sempre detto che le sentenze non si possono commentare e che un qualsiasi procedimento è un’onta che deve portare a dimissioni immediate – attacca assieme al collega capogruppo a Palazzo Madama Massimiliano Romeo –. Ora quindi, dopo la sentenza che non lascia dubbi, dimostrino coerenza mandando a casa la loro presidente”.

Avanti con l'Autonomia

Molinari nel suo Piemonte sprona la compagine leghista – dove ha nel suo assessore Enrico Bussalino l’esponente di giunta con le deleghe specifiche – a procedere con l’Autonomia, nel tavolo di confronto sulle materie non Lep avviato dal ministro Roberto Calderoli. Un iter complesso su cui gli stessi alleati di governo – a partire dal partito del governatore Alberto Cirio, Forza Italia – mostrano una certa freddezza.

Referendum? Meglio astenersi

Sui referendum “siamo per l'astensione per due motivi: il primo è perché riteniamo che il quinto quesito, sulla cittadinanza, sia pericoloso e siamo fortemente contrari – prosegue Molinari –. L’Italia già oggi è il paese europeo che dà più cittadinanze agli cittadini stranieri, quindi non vediamo la necessità di dover ridurre a 5 anni il tempo per ottenere la cittadinanza se non per una ragione politica, forse perché qualcuno pensa in questo modo di ottenere qualche centinaio di migliaia di voti in più di persone che dal giorno dopo potrebbero diventare cittadini italiane e quindi votare”.

Ma anche sugli altri quesiti la posizione è negativa. “Per quanto riguarda i primi quattro quesiti sul lavoro, voglio ricordare che siamo in una situazione assurda per cui il Pd e la Cgil promuovono un referendum per abrogare norme fatte dal Pd stesso – prosegue Molinari – la lotta alla precarietà non si fa con un referendum abrogando il Jobs Act, l’abbiamo fatta noi in concreto. L’ha fatta la Lega, quando nel 2018 ha votato il decreto di dignità, insieme ai 5 Stelle, ha posto un limite all’utilizzo dei contratti a tempo determinato, ha reintrodotto le causali per il secondo rinnovo e ha previsto che i contratti a tempo determinato possono essere di 12 mesi, rinnovabili solo di 12 mesi”.

L'analisi della sconfitta

Per quanto ampiamente prevedibile – e dai sondaggi prevista – la recente sconfitta di Genova ha aperto una faglia interna al centrodestra, mettendo sul banco degli imputati Pietro Piciocchi, come ha fatto il presidente del Senato Ignazio La Russa. “Il candidato è stato scelto in continuità con l’amministrazione Bucci – nota Molinari –, voglio ricordare che Bucci ha avuto il grande merito di riuscire a vincere due volte in città e una volta in una regione proprio per il suo profilo civico. Genova è una città storicamente di sinistra e Bucci ha vinto proprio perché è stato capace di raccogliere voti anche dall’altra parte, quindi a far vincere il centrodestra. Dunque non penso che il candidato fosse sbagliato, visto che era in continuità”. Una continuità che non ha premiato.

“Io credo che Genova non abbiano avuto mai così tanti investimenti come in questi ultimi otto anni di amministrazione di centrodestra sia per il lavoro fatto a livello locale, sia per i grandi investimenti che sono stati fatti sul Nord-Ovest in generale, da parte di questo governo e anche dei governi precedenti di cui la Lega faceva parte. Non sempre lavorare tanto sulle infrastrutture, fare tanti cantieri, portare tante innovazioni, viene apprezzato. Bisogna prendere atto di questo”. Molinari si è augurato che “la nuova amministrazione vada avanti su questi progetti, visto che è un campo larghissimo che tiene insieme anche ambientalisti e grillini e tutte quelle forze politiche che sono apertamente contro il terzo valico, contro la Gronda, contro il nodo di Genova, contro il Waterfront, contro alcune infrastrutture che la Salis ha anche inaugurato in prima persona. Mi riferisco a tutti i cantieri per il palazzetto dello sport. Dunque speriamo si prosegua, per il bene di Genova, della Liguria e del Nord-Ovest”.