POLITICA & SANITÀ

Asl, stipendi tagliati ai direttori inadempienti sull'intramoenia

Primo via libera in commissione alla proposta di legge Icardi sulla libera professione in Piemonte. Nel testo dell'ex assessore leghista pesanti sanzioni per i vertici delle aziende. Se non si applicheranno l regolamento potranno essere commissariati

Il passo successivo rischierebbe di essere la fustigazione sulla pubblica piazza. Già, perché raramente si sono viste, anzi previste, sanzioni così pesanti per i direttori delle Asl che si mostrino inadempienti, come quelle contenute nella proposta di legge sull’intramoenia prodotto dall’ex assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi.

ll testo, che ha appena ricevuto il viatico della IV commissione di Palazzo Lascaris, presieduta proprio dal predecessore leghista di Federico Riboldi alla guida della sanità piemontese, ha lo scopo dichiarato di “colmare un vuoto a livello regionale sul tema della libera professione e uniformarne la gestione tra tutte le aziende sanitarie e ospedaliere”. Per tramutare in atti quelli che potrebbero restare principi astratti, la proposta di legge, il cui iter contempla una serie di passaggi prima del voto in aula, prevede la stesura di un regolamento cui dovranno attenersi e uniformarsi tutte le aziende sanitarie della regione.

Nell’attesa di questo strumento, demandato a una delibera della giunta regionale, Icardi mette le mani avanti e probabilmente in virtù dell’esperienza maturata nei cinque anni da assessore e del rapporto non sempre sereno e pacifico con alcuni vertici delle Asl, non usa la mano leggera nell’ipotesi che qualcuno non rispettasse la sua legge o tardasse a farlo. “La mancata adozione o l’aggiornamento del regolamento aziendale entro 60 giorni dall’approvazione della legge, comporterà una decurtazione del 70 per cento della retribuzione di risultato dei direttori generali”, è scritto nel testo che, dunque, prevede un taglio draconiano a una delle voci pesanti che compongono per circa il 20% lo stipendio dei vertici delle aziende.

Altro che richiami, censure o tirate d’orecchi sia pure in forma scritta. Icardi punta subito dritto al portafogli (dei manager) sapendo di toccare uno dei tasti più sensibili. E semmai anche questo non bastasse a far rispettare la (sua) legge, nella stessa ha pure inserito un’ulteriore e decisamente più pesante conseguenza: Quella che à la possibilità alla Regione di “esercitare il potere sostitutivo nei loro confronti – dei direttori generali, insomma - anche con nomina di un commissario ad acta”. Tra passaggi e emendamenti annunciati, alla fine chissà se resteranno intatte queste sanzioni in cui l’ex assessore sembra aver tradotto l’indimenticato celodurismo leghista nell’insuperata e non poco assonante massima dura lex, sed lex.