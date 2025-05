Prefettura Cuneo rinnova protocollo per stagionali della frutta

Questa mattina, in Prefettura di Cuneo, è stato siglato il documento d'intesa tra Prefettura, Comuni, Regione Piemonte, Provincia, Camera di Commercio, associazioni datoriali agricole e organizzazioni sindacali per la gestione dell'accoglienza dei lavoratori stagionali impiegati nel settore orto-frutticolo nel territorio cuneese. L'accordo sul progetto, sostenuto principalmente con i fondi regionali del programma 'Common Ground', finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per garantire un'accoglienza dignitosa ai numerosi lavoratori stranieri senza dimora che ogni anno raggiungono il distretto cuneese-saluzzese per la stagione della raccolta. Ogni anno sono circa 4mila i lavoratori di origine africana che raggiungono il Saluzzese alla ricerca di un impiego stagionale nella raccolta della frutta. La maggior parte di loro viene accolta in azienda, o viene aiutata a trovare alloggi nella zona, ma molti non hanno un luogo dove dormire e in passato si sono creati veri e propri villaggi improvvisati alle porte di Saluzzo. Da qualche anno la 'Rete dell'accoglienza' ha permesso di offrire soluzioni abitative temporanee a chi ne ha necessità. "Siamo riusciti anche quest'anno a rinnovare il protocollo - ha dichiarato il prefetto Mariano Savastano - che si conferma uno strumento efficace per assicurare solidarietà, sicurezza e legalità". I Comuni di Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Lagnasco, Manta, Saluzzo, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Revello e Verzuolo hanno confermato i progetti di accoglienza, con circa 235 posti letto complessivi destinati a chi è in possesso di regolare contratto. Le prime strutture apriranno a metà giugno.