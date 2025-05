Ravello (FdI), Comune Torino condanna a morte negozi in difficoltà

"Revocare la licenza agli esercenti in ritardo con le imposte comunali è una condanna a morte: li si priva dell'unico mezzo che hanno per rientrare dai debiti". Lo afferma il vice capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte, Roberto Ravello, sulla delibera del Comune di Torino che stabilisce le linee guida per 'colpire' chi non versa Imu e Tari. "Una scelta dalle sfumature staliniane di un Comune che si dimostra, ancora una volta, forte coi deboli e debole coi forti - prosegue Ravello - L'ennesimo regalo alla grande distribuzione arriva da un'amministrazione che, in questi anni, ha fatto di tutto per mettere il bastone tra le ruote al commercio di vicinato: dal caro sosta alle ztl, che fungono da ponte levatoio per un centro sempre più arroccato e irraggiungibile, dalla pressione fiscale, una delle più alte d'Italia, all'avanzare incontrastato di insicurezza e degrado, con il fenomeno delle spaccate ormai fuori controllo". Secondo Ravello, "È paradossale che la stessa giunta che lavora per legalizzare Askatasuna uccida senza pietà i commercianti. La sinistra torinese ormai tifa per la desertificazione". "Si ottimizzi il lavoro di Soris piuttosto - conclude - da soluzioni draconiane non arriverà alcun vantaggio per la città".