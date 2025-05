Ordini medici e infermieri aderiscono al Pride di Torino

"Chi ha scelto la cura non può non contrastare nella sua attività quotidiana ogni forma di omofobia e discriminazione": per questo l'ordine dei medici e odontoiatri di Torino, gli ordini degli psicologi e delle professioni infermieristiche hanno aderito al Pride di Torino, unendosi "per condividere e ribadire i tre principi della diversità, equità e unclusione, fondamentali per creare un ambiente professionale e sociale equo e inclusivo e soprattutto rispettoso delle differenze individuali". Per l'Ordine dei medici questo è il primo anno di adesione al Pride e il presidente Guido Giustetto spiega che "come sancisce l'articolo 3 del nostro codice deontologico riteniamo che le persone debbano essere rispettate e tutelate nella loro integrità psicofisica indipendentemente dal loro orientamento sessuale". "Insieme - aggiunge il presidente dell'ordine regionale degli psicologi, Giancarlo Marenco - possiamo contribuire a un mondo più responsabile e aderente ai diritti umani per tutte le persone, senza se o ma che possano rallentare o impedire il riconoscimento di questi diritti". "Sostenere la salute dell'individuo al di là di ogni credo, genere o preferenza personale è l'ottica con cui l'Opi Torino ha sempre concesso il patrocinio al Pride - conclude il presidente Ivan Bufalo - e con questa scelta vogliamo sottolineare il ruolo essenziale della nostra professione: prenderci cura della salute della persone senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica religiosa e culturale".