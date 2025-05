POLITICA & AMBIENTE

Pfas, il Piemonte mette i paletti, il conto lo pagano i cittadini

La normativa regionale, unica in Italia, complica la gestione del percolato di discarica. Foietta (Autorità dei Rifiuti): "Serve una norma nazionale o europea, siamo solo penalizzati". Intanto i medici lanciano l'allarme: "70 comuni a rischio, salute pubblica in pericolo"

La questione dei Pfas, le cosiddette “sostanze chimiche eterne”, continua a tenere banco in Piemonte, e la risposta normativa della Regione a oggi è più un peso per i cittadini che una soluzione efficace. La Legge Regionale 25/2021, con l’articolo 74, ha introdotto limiti stringenti per le emissioni di Pfas negli scarichi in acque superficiali, un unicum in Italia, che sta generando un cortocircuito che rischia di gravare sulle tasche dei piemontesi senza affrontare il cuore del problema. A lanciare l’allarme è Paolo Foietta, presidente dell’Autorità Rifiuti Piemonte, che non usa mezzi termini: “Non è vero che non c’è un problema Pfas, va detto chiaramente. Ma il problema è come trattarlo, visto che ogni regione ha la sua legislazione e i costi aumentano, effetto che pagheranno i cittadini con la Tari”.

La questione del percolato

Il nodo cruciale è la gestione del percolato di discarica, il liquido prodotto dai rifiuti che, secondo i nuovi limiti imposti dalla legge regionale, non può più essere facilmente trattato negli impianti di depurazione piemontesi. A partire dal 2025, i gestori delle discariche hanno segnalato crescenti difficoltà a conferire il percolato a causa dei valori limite di emissione (Vle) per Pfos e Pfoa, che si riducono drasticamente dopo i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della norma: da 0,02 µg/l a 0,00065 µg/l per il Pfos e da 0,30 µg/l a 0,10 µg/l per il Pfoa. Questo ha spinto molti impianti di depurazione a sospendere cautelativamente il ritiro del percolato, lasciando i gestori delle discariche in una situazione di stallo. “I gestori hanno evidenziato il rischio di non rispettare le prescrizioni autorizzative”, sottolinea Foietta, “e le alternative, come l’export del percolato in altre regioni o addirittura all’estero, comportano costi esorbitanti”.

I costi lievitano

Secondo le stime dell’Autorità Rifiuti Piemonte, il trattamento fuori regione potrebbe generare un aggravio di costi tra i 42 e i 128 euro a tonnellata, un onere che inevitabilmente ricadrà sulla Tari pagata dai cittadini. “È irrazionale caricare di costi la Tari piemontese per esportare gli inquinanti in regioni come Lombardia o Emilia-Romagna, che condividono con noi il bacino del Po ma non hanno normative analoghe”, denuncia Foietta. La frammentazione normativa, con il Piemonte che si muove in solitaria rispetto a un quadro nazionale ed europeo ancora incerto, crea un paradosso: “Le condizioni ambientali del bacino del Po rimangono le stesse, ma il nostro sistema industriale viene penalizzato”.

La preoccupazione dei medici

A preoccupare non è solo l’aspetto economico. L’Ordine dei Medici di Torino, il 22 maggio 2025, ha rilanciato un allarme che non può essere ignorato: “La situazione è seria anche in Piemonte, con 70 comuni e oltre 125.000 persone coinvolte”. La storica sentenza del Tribunale di Vicenza, che per la prima volta in Italia ha riconosciuto un nesso tra un decesso e l’esposizione al Pfoa, ha acceso i riflettori sulla pericolosità di queste sostanze. Classificate come cancerogene dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc), i Pfas sono associati a malattie endocrine, problemi di fertilità, tumori e disturbi del sistema immunitario. “Conoscere i meccanismi attraverso cui i Pfas entrano nel ciclo dell’acqua e negli organismi viventi è fondamentale per richiedere interventi tempestivi”, hanno dichiarato i medici torinesi, chiedendo trasparenza e sorveglianza epidemiologica.

Legislazione frammentata

Eppure, la normativa piemontese si scontra con una realtà più complessa. “Quello che chiediamo è una norma nazionale, se non europea, sul trattamento dei Pfas”, insiste Foietta. La Commissione Europea ha annunciato una direttiva sulla gestione degli scarichi delle acque in arrivo nel 2027, ma nel frattempo il Piemonte si trova a navigare in un mare di incertezze. La Direttiva Acque Reflue 2024/3019, approvata a dicembre 2024, rappresenta un passo avanti, ma si limita a promuovere il monitoraggio e l’approfondimento delle tecnologie per la rimozione dei Pfas, senza imporre limiti vincolanti. A livello nazionale, i progetti di legge languono in Parlamento, mentre regioni come Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che condividono il bacino del Po, non hanno adottato misure simili a quelle piemontesi. Il risultato? Una situazione frammentata che penalizza il Piemonte, con impianti di depurazione che si rifiutano di trattare il percolato e gestori di discariche costretti a cercare soluzioni fuori regione, con costi ambientali ed economici insostenibili. “Siamo solo penalizzati”, conclude Foietta, proponendo una sospensione dei termini di applicazione dell’art. 74 della L.R. 25/2021 in attesa di un coordinamento nazionale ed europeo. Nel frattempo, Greenpeace continua a denunciare la contaminazione diffusa: un report del 2024 ha rivelato che 125.000 piemontesi potrebbero aver bevuto acqua contaminata da Pfoa, con concentrazioni preoccupanti nell’alessandrino e in 14 comuni della città metropolitana di Torino. La sensazione però è che la Regione Piemonte, nel tentativo di mostrarsi virtuosa, abbia fatto un passo più lungo della gamba, scaricando sui cittadini i costi di una normativa che non risolve il problema alla radice e che finisce per gravare ulteriormente sulle tasche dei piemontesi.