ECONOMIA DOMESTICA

Braccio di ferro Asa-Comuni, Crosetto jr tenta di mediare

L'asse tra l'europarlamentare (e nipote del ministro) e il commissario Ambrosini sblocca un'impasse che dura da anni. I sindaci verso un accordo. "Scavalcata" l’interrogazione parlamentare della Montaruli. Lo snodo il 10 giugno in Corte d'Appello

Altro che tavoli ministeriali, ci voleva il giovane Giovanni Crosetto, europarlamentare di Fratelli d’Italia e nipote del ministro della Difesa Guido, per dare una scossa al pantano del Consorzio Asa, la società nata per gestire la raccolta rifiuti sul territorio del Canavese occidentale, finita per occuparsi anche di scavi, acquedotti, centri fieristici e persino vigilanza e case di riposo, affossata da una settantina di milioni di euro di debiti. Il rampollo di Guarene, con un piede a Bruxelles e l’altro ben piantato in Canavese, ha preso in mano la patata bollente della multiutility di Castellamonte, incagliata da anni in un mare di debiti. E pare che, grazie ai suoi incontri con Stefano Ambrosini, il commissario confermato a fine 2024 dal ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, qualcosa si sia finalmente mosso.

La storia è nota, ma sempre indigesta: una sentenza della Cassazione dello scorso anno ha inchiodato i Comuni canavesani, Rivarolo in primis, a ripianare le perdite di Asa. Parliamo di 50 milioni di euro, una cifra che farebbe tremare i polsi a qualsiasi bilancio comunale, con il rischio concreto di default e commissariamento. Uno scenario da film horror che ha spinto i sindaci, dopo anni di rimpalli, a sedersi di nuovo al tavolo.

Altro che interrogazione parlamentare della collega Augusta Montaruli, che a metà maggio ha provato a smuovere le acque chiedendo lumi al ministro. Crosetto, con mossa da scacchista, era già avanti: con Ambrosini ha tastato il terreno con il governatore Alberto Cirio e il governo per capire quanto margine ci fosse per salvare capra e cavoli. E se da Roma i fondi sembrano un miraggio, dal grattacielo potrebbe arrivare una ciambella di salvataggio. Ma c’è un “ma” grande come una casa: i Comuni devono metterci del loro. Si parla di una decina di milioni già accantonati, che, se sborsati in fretta, potrebbero convincere l’amministrazione straordinaria a stralciare 40 milioni di debiti. Un affare, considerando l’alternativa: il crac di un intero territorio, con Cirio costretto a guardare il disastro dal quarantesimo piano del Lingotto. Non proprio un biglietto da visita per chi sogna un futuro romano.

Il tempo, però, è tiranno. Il 10 giugno la Corte d’Appello di Torino batterà un colpo, e senza un accordo nero su bianco, il rinvio è pura fantascienza. I sindaci lo sanno: o tirano fuori i soldi, o sarà game over. Crosetto ha aperto la strada, ora tocca a loro giocarsi la partita. E in Canavese, si sa, le partite si vincono sul filo del rasoio.