La Fondazione CrAsti cerca amministratori per la banca

La Fondazione CrAsti cerca amministratori per la Banca di Asti. "Nel suo ruolo di socio di maggioranza relativa della banca - scrive in una nota la fondazione - in vista del prossimo rinnovo del Consiglio d'amministrazione in scadenza con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, ha avviato un processo finalizzato a selezionare i futuri amministratori da proporre all'assemblea della conferitaria Banca di Asti". La Fondazione detiene il 31,80% del pacchetto azionario, il restante è suddiviso tra Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (12,91%), Banco Bpm (9,99%), Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli (4,20%), Fondazione Crt (6,00%) e altri piccoli azionisti (35,10%). "Il Cda - conclude la Fondazione - ha altresì deliberato, al fine di individuare possibili profili che possano svolgere il ruolo di amministratore esecutivo, di avvalersi della consulenza di società specializzate nel settore".