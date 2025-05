TRAVAGLI DEMOCRATICI

Lo Russo con il "battiquorum": quanti torinesi porterà alle urne?

Il suo endorsement per i 5 Sì è una sfacciata captatio benevolentiae verso la Schlein ma lo mette pure in vista: se a Torino il referendum dovesse rivelarsi un flop sarebbe un bel problema per la sua ricandidatura. Intanto nel Pd si salda l'asse con M5s e Avs

Sarà il sindaco, il più uno al 50% necessario per centrare il quorum, almeno a Torino? Chissà. Manca ormai solo una settimana ai referendum dell’8 e 9 giugno, e i promotori si preparano allo sprint finale per convincere il più ampio numero possibile di italiani a rinunciare al loro primo weekend al mare per recarsi alle urne. Il vero obiettivo, più che il raggiungimento del quorum – in un Paese dove si fa fatica ormai a raggiungere il 50% di affluenza per le elezioni amministrative, figuriamoci per dei quesiti referendari – è vincere la prova di forza tutta interna allo schieramento di centrosinistra: se infatti un 40% di votanti non sarebbe sufficiente per l’affermazione dei refendum, costituirebbe comunque un buon punto di partenza per Elly Schlein e i suoi in vista delle Politiche del 2027, che dopo il successo delle comunali a Genova e Ravenna confermerebbe di avere una forza competitiva per sfidare Giorgia Meloni nella corsa a Palazzo Chigi.

Al contrario, se la percentuale di votanti (dando per scontato che la quasi totalità di loro si esprima in favore dei quesiti, giacchè chi è contrario preferirà astenersi) sarà più vicina al 30 che al 40 o addirittura inferiore, suonerebbe come una sonora bocciatura per l’attuale dirigenza dem e per i suoi alleati del campo largo, dal Movimento 5 Stelle (che è spesso in disaccordo con le proposte politiche del Pd ma sui referendum è ben allineato) ad Alleanza Verdi-Sinistra, senza contare la Cgil, vera ispiratrice della linea della segretaria. A quel punto con ogni probabilità partirebbe un regolamento di conti interno al partito e alla coalizione, con l’ala moderata e riformista che rialzerebbe la testa, dopo essersi di fatto adeguata alla linea Schlein, rinnegando quel Jobs Act di cui loro stessi si erano fatti promotori.

La partita di Torino

Nello scenario nazionale si innesta perfettamente il caso di Torino, dove si perpetuano le dinamiche romane: qui i riformisti non hanno mostrato alcun segno di defezione rispetto alle indicazioni del Nazareno, con i suoi elementi più in vista, su tutti il deputato Mauro Laus e il sindaco Stefano Lo Russo, che hanno invitato apertamente a votare per i 5 sì. L’inquilino di Palazzo Civico sui quesiti gioca una partita tutta sua, ha capito che l’ultima cosa di cui ha bisogno è mettersi contro Elly Schlein: “Voterò sì in modo convinto ai quesiti sulla cittadinanza e sui subappalti, mentre ho qualche perplessità sugli altri tre, ma voterò comunque sì per il significato politico che ha in questo momento questa mobilitazione per dare forza al Pd e alla sua segretaria che sta conducendo una partita complessa e sfidante nella dinamica della politica nazionale”, ha dichiarato qualche settimana fa tra gli stand del Salone del Libro.

Una volta rotti gli indugi e avendo deciso di metterci la faccia, per Lo Russo il referendum diventa un banco di prova cruciale: il suo endorsement porterà acqua al mulino dei 5 sì? Se infatti a livello nazionale la soglia del 50%+1 resta quasi invalicabile, in una città tradizionalmente progressista come Torino dovrebbe essere ampiamente alla portata, con l’elettorato più moderato a cui Lo Russo guarda sempre con molta attenzione (come dimostra la nascita di Alleanza per Torino) che dovrebbe seguire il suo esempio e recarsi alle urne. A quel punto il sindaco dimostrerebbe anche di avere il giusto appeal per continuare a guidare la città dopo il 2027, spazzando via ogni scetticismo sulla sua ricandidatura. In caso contrario, qualora sotto la Mole la chiamata alle urne si rivelasse un flop il re, ovvero il sindaco, sarebbe nudo. Con tutte le immaginabili conseguenze.

Tuttavia il suo invito a votare non si è tradotto in un particolare attivismo per spingere la causa referendaria: non ci sarà lui questa sera a Volere la luna, così si chiama il locale di via Trivero 16, dove si svolgerà il dibattito sui 5 quesiti, con Chiara Appendino dei 5s, Marco Grimaldi di Avs e il segretario della Camera del Lavoro Federico Bellono. In rappresentanza del Partito democratico ci sarà il senatore Andrea Giorgis.