RETROSCENA

Seymandi ha finalmente trovato un buon partito: pronto un posto in Forza Italia

In vista il ruolo di vicecoordinatore regionale azzurro per la prezzemolina torinese. La protagonista del noto feuilleton godrebbe del sostegno dell'imprenditore ex renziano Librandi, oggi affiliato a Tajani. Per lui, lombardo di Saronno, lo stesso ruolo in Campania

“L’Italia c’è”. E contrariamente alla questione sollevata dopo l’Unità del 1861 da Massimo D’Azeglio, il nome della forza politica fondata dall’ex renziano Gianfranco Librandi ne pone piuttosto un’altra: quella dei posti per i suoi esponenti. Parlare di poltrone, al momento, pare eccessivo, ma il senso poi è quello.

L’adesione come affiliato a Forza Italia, motivata dallo stesso imprenditore votato alla politica come “l’intesa con Antonio Tajani per unire e rilanciare la terza via temperata dai valori cristiani”, scomodando perfino don Luigi Sturzo, avrebbe portato con se, ovviamente, una non disdicevole (per loro) presenza di librandiani all’interno dello stesso apparato azzurro. E così è stato e sarà ancora. Pure con qualche sorpresa eclatante o, comunque, capace di attrarre assai più attenzione delle ardite citazioni del fondatore del Partito Popolare.

Mettiamola così, pure in rima: dici Librandi e spunta Cristina Seymandi. In verità la protagonista del feuilletton estivo più visto nel famoso video lanciato per primo dallo Spiffero, accanto all’ex parlamentare lombardo era già spuntata. Confermando l’indiscussa fama di prezzemolina, la novella scrittrice che ha da poco dato alle stampe la sua prima fatica letteraria, Antifragile si diventa, si era da subito ritagliata un ruolo di vertice, prendendo a girare in lungo e in largo la Penisola, tra feste di partito e convegni.

Ma la svolta è avvenuta a Valencia, nel corso della pantagruelica cena offerta dal munifico Librandi, in una delle sere del congresso del Popolari europei. Lì, tra una paella e un patanegra, la proverbiale generosità dell’anfitrione non è sfuggita a gourmet della politica con penna dietro l’orecchio e taccuino in mano, pronti calcolare l’incasso. Il physique du rôle dell’oste non difetta a Fulvio Martusciello, europarlamentare azzurro e uomo di forte potere azzurro al Sud, che in men che non si dica ha apparecchiato il posto da vicecoordinatore del partito nella sua Campania proprio per quel partenopeo di Saronno che si chiama Librandi. Madre romagnola, padre calabrese, accento che annuncia la casseula e sottintende la fabbrichetta, in questo caso una sorta di impero industriale, insomma ce n’è quanto basta per quel ruolo che chiunque avrebbe immaginato al Nord e invece Librandi lo occuperà nella terra di Vincenzo De Luca.

Più su, al Nord appunto, il fondatore di Italia C’è pare abbia chiesto agli azzurri che ci sia pure un posto per lei, la per nulla fragile Cristina, onnipresente come la rucola nei piatti prima di Masterchef. Nelle sere valenciane, presente il governatore Alberto Cirio in veste di vicesegretario nazionale azzurro, di lei s’è parlato come di uno dei non pochi vicecoordinatori di Forza Italia, innestata con i librandiani, per il Piemonte. La cosa parrebbe fatta. Come il mezzo toscano e la croce di cavaliere di Vittorio Emanuele II, quel posto moltiplicato alla bisogna, non si nega a nessuno. Figurarsi a lei.

Facile, dunque, vederla nei prossimi giorni a sostenere la campagna di tesseramento avviata da Forza Italia anche nella sua regione e nelle sua città dove altri banchetti in passato hanno visto la sua presenza. Banchetti intesi come i gazebo di Chiara Appendino prima e Paolo Damilano poi, da non confondersi con quelli tartine e champagne dove si decidono i posti. Compreso il suo.