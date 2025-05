Filosa a Mirafiori, inizia il tour in fabbriche Stellantis

Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, è a Torino dove - secondo quanto si apprende da fonti sindacali - ha iniziato alle 8 la visita allo stabilimento di Mirafiori. Il giro di Filosa è partito dalle carrozzerie, dove si producono la 500 elettrica e i prototipi della 500 ibrida. Con lui ci sono il responsabile europeo di Stellantis Jean Philippe Imparato, il capo delle risorse umane del gruppo nel mondo Xavier Chereau e il capo mondiale degli stabilimenti Arnau Debouef. Il giro degli stabilimenti, subito annunciato da Filosa, è iniziato già ieri in Francia a Parigi. Il nuovo amministratore delegato di Stellantis ha incontrato i lavoratori dello stabilimento di Sochaux dove si producono le Peugeot e i manager francesi. In serata è arrivato a Torino dove passerà l'intera giornata. Dopo le carrozzerie Filosa visiterà il Battery Technology Center, unico centro mondiale per i test delle batterie, il plant delle trasmissioni eDct, dove si producono i cambi per le auto ibride e altri reparti di ingegneria. Nel pomeriggio incontrerà i manager del mercato italiano e altri executive del gruppo in varie riunioni del lavoro. In serata lascerà l'Italia per proseguire il suo giro.